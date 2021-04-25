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Чалый: «Лукашенко реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров»

25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист – о том, что стоит за «супердекретом».

Чалый: «Лукашенко реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров»

В очередном субботнем стриме независимый экономист Сергей Чалый среди прочего рассуждает об анонсированном Александром Лукашенко нашумевшем декрете.

Эксперт обращает внимание на ряд моментов. По его словам, согласно Конституции, в случае утраты возможности действующим президентом исполнять обязанности, его должность занимает премьер-министр. В декрете говорится, что «коллективным Лукашенко» после его ухода станет Совбез, в котором председательствует премьер-министр.

— Грубо говоря, поменялось далеко не так много изменилось, — подчеркивает Чалый.

Эксперт цитирует слова Лукашенко, сказанные неделю назад, когда тот заявил о «принципиальном решении»:

— Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится.

По мнению Чалого, спустя неделю в новом заявлении правителя, сообщившего детали декрета, нет ответа на вопрос, у кого и что должно не получится в случае реализации этой идеи.

— Декрет, который анонсировал Лукашенко, — он не про транзит власти, не про судьбу Лукашенко, — считает аналитик. По его мнению, версии о том, что таким образом правитель проявляет слабость и десакрализирует собственную власть, ошибочны.

На самом деле, предполагает Чалый, членам Совбеза, являющимся по большому счету ближайшим окружением Лукашенко, им же послан сигнал: теперь за вами будет особый контроль.

— Совершенно очевидно, что Лукашенко серьезно и реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров, вовсе не внешних.

По мнению эксперта, попытка обозначить группу людей, которая будет руководить страной «в случае чего», выглядит предостережением: «Я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знайте — за вами будет специальный контроль».

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