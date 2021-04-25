|
Актер Александр Паль задержан за избиение хоккеиста
Источник материала: Tut.by
Актер Александр Паль и двое его друзей подозреваются в избиении бывшего хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС в воскресенье
«В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль. Сейчас подозреваемые находятся в полиции», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, у пострадавшего переломы на лице, также поврежден глаз. «Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства ЧП устанавливаются», — добавил он.
Александр Паль снимался в таких картинах, как «Горько!», «Горько! 2», «Елки 1914», «Тряпичный союз».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)