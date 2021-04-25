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Под Минском прошла реконструкция событий Первой мировой. Смотрите. как это было

25.04.2021 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 апреля под Минском, в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошел масштабный военно-исторический фестиваль по реконструкции событий Первой мировой войны. Мероприятие организовывали сам музей и культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны «Крокі» при поддержке историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Смотрите, как это было.

Основное действие фестиваля — бой между немецкими и российскими войсками во время «Свентянского прорыва», когда в 1915 году немецкие части «пробили» линию фронта и дошли до самого Минска. Однако в итоге фронт удалось стабилизировать, и именно Свенцянский прорыв стал окончанием «Великого отступления» Русской императорской армии, после которого фронт не двигался с места более двух лет.


По легенде, в деревню на разведку сперва приезжают трое конных русских. Один из них оставляет захромавшего коня, они уезжают, затем деревню занимают немцы.






После этого туда приходит русский отряд, не знающий, что деревню уже заняли немцы. Завязывается бой.









В итоге русские все же побеждают, хоть и с большими потерями.


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Теги: Минск
 
 
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