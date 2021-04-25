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В ожидании тепла

25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Похоже, кто-то держится белыми пальцами за календарь. Такое впечатление, что в последние дни апреля снег падал чаще, чем за всю прошлую зиму.

В ожидании тепла

После очередного снега с дождем

В ожидании тепла

В конце апреля солнце светит, но греет слабо

В ожидании тепла

Иногда погода скорее похожа на декабрьскую, а не апрельскую

В ожидании тепла

Серая цапля

В ожидании тепла

Косули ищут свежую траву

В ожидании тепла
В ожидании тепла

Когда там уже потеплеет?

Вясна ў парках вялікага горада

 
 
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