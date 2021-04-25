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В ожидании тепла
25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Похоже, кто-то держится белыми пальцами за календарь. Такое впечатление, что в последние дни апреля снег падал чаще, чем за всю прошлую зиму.
После очередного снега с дождем
В конце апреля солнце светит, но греет слабо
Иногда погода скорее похожа на декабрьскую, а не апрельскую
Серая цапля
Косули ищут свежую траву
Когда там уже потеплеет?
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Похоже, кто-то держится белыми пальцами за календарь.
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