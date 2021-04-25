Дзмітрый Навоша: «Мова – гэта ваша мяккая сіла, ваш штодзённы адзіночны пікет»

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Заснавальнік Sports.ru – пра ініцыятыву беларускіх парталаў, што абвесцілі «Беларускую нядзелю ў медыя».





25 красавіка парталы TUT.BY, Onliner і Tribuna.by абвесцілі «Беларускую нядзелю ў медыя» — «каб нагадаць і сабе, і сваім чытачам пра тое, якое вялізнае значэнне мае беларуская мова для нацыянальнай культуры і для фарміравання беларускай нацыі».

На падзею адгукнуўся ўраджэнец Беларусі Дзмітрый Навоша, заснавальнік расійскага партала Sports.ru. Прыводзім ягоны допіс цалкам:

— Времена в Беларуси сейчас мрачные, атмосферка гнетущая. Но совсем исторические процессы вспять не обернуть – неосовок и неосталинизм долго не протянут, и все попытки извести в белорусах белорусскость провалятся.

Онлайнер, Тутбай и Трибуна объявляют «беларускую нядзелю» и приглашают другие медиа и блогеров присоединяться. Для начала это будет означать чуть больше текстов на белорусском по воскресеньям или белорусскоязычное ведение соцсетей.

Белорусы вполне осознают себя белорусами и с русским языком – примерно в той же степени, как использование английского не мешает национальному самоосознанию ирландцев, которых не переделать в англичан даже силой.

Аналогично со швейцарцами, бельгийцами или там мексиканцами. Но последний год дал уверенность в возрождении белорусского языка – особенно в моменты целенаправленного преследования белорусскоязычных.

В той же степени исторический герб «Пагоня» и БЧБ максимально вернулись в жизнь белорусов именно тогда, когда это стало предельно рискованным и обернулось десятками человеко-лет за решеткой.

Добавьте немного мовы в свою жизнь — в чтение, в общение, хотя бы на уровне базовых «дзякуй» и «калi ласка». Мова — это ваша мягкая сила, ваш ежедневный одиночный пикет».