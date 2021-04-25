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«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»

25.04.2021 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусу Диме было два года, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Молодой человек уже 25 лет живет в Германии — память все должна стереть. Но Дима, надев желтый дождевик, приехал в центр Гамбурга, чтобы присоединиться к митингу о Чернобыле.

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»

В последние выходные апреля «Чернобыльский шлях» накрывает отнюдь не Беларусь, а Германию. 24 апреля акции прошли в Дюссельдорфе, Гамбурге, Бремене, Лейпциге и Дрездене; 25 апреля — в Берлине и Мюнхене. Мероприятия организовала белорусская диаспора в Германии.

Naviny.by поговорили с одним из участников немецкого «Чернобыльского шляха» — Дмитрием, который хочет сохранить свою анонимность из соображений безопасности родных, оставшихся жить в Беларуси.

В Беларуси же власти на 35-ю годовщину трагедии на ЧАЭС запретили «Чернобыльский шлях» — традиционное массовое шествие, которое обычно проходит в центре Минска, собирая тысячи участников.

Зато прошел автопробег, организованный сторонниками Лукашенко для демонстрации их моральных ценностей. Заявленная идея — почтение памяти жертв Чернобыля — воплощалась в жизнь под песни, с улыбками и танцами.

В Германии «Чернобыльский шлях” заявляет о солидарности людей как по форме — везде стараются использовать дождевики желтого «атомного» цвета, так и по содержанию: тема одна. В одно и то же время с немецких площадей из микрофонов говорят об опасности для всей Европы, исходящей от Островецкой АЭС, построенной в стране, которая не до конца выучила уроки Чернобыля и, кажется, почти забыла о том ужасе.

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»
Надпись на транспаранте: «Ядерная катастрофа. Вопрос не где, а когда?»
«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»
«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»
Надпись на транспаранте: «9 миллионов белорусов и атомная станция в руках у террористов»

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»
Надпись на транспаранте: «АЭС — игрушка для Лукашенко, сделанная Путиным»

 

Эффект атомной бабочки

Для Дмитрия на первом месте не память о трагедии, не пропаганда экологических принципов, а совсем другая мотивация к участию в акциях.

«С одной стороны, этот выход белорусов Германии на митинги может не иметь никакого смысла, но с другой, может изменить нынешнюю картину. На самом деле я против режима и геноцида, который он творит. Во всем, что может ослабить режим, я принимаю активное участие», — рассказывает участник немецкого «Чернобыльского шляха».

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»

«АЭС — игрушка для Лукашенко». Белорусы Германии вышли на «Чернобыльский шлях»

Такие акции создают эффект бабочки, считает наш собеседник. Крохотный взмах крыльев может вылиться в результат, который мы заранее не в силах предугадать.

«Благодаря нашим акциям в Гамбурге мы привлекли внимание к проблемам Беларуси политиков из Бундестага. Политик от зеленых Мануэль Саррацин, например, часто приходит на наши акции. Он всячески нас поддерживает, например, записал видео в поддержку политзаключенного Игоря Лосика, когда тот объявил голодовку», — поясняет белорус.

В Германии скоро выборы, по результатам которых зеленые могут войти в правящую коалицию. И, по словам Дмитрия, не исключено, что канцлером Германии станет кто-то из партии зеленых.

«Может быть, этот политик, которого мы сегодня привлекаем на нашу сторону, потом повлияет на принятие решений, когда будет голосование по санкциям или по внесению Лукашенко в список террористов, — говорит Дмитрий. — И всё это в итоге пошатнет режим».

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусу Диме было два года, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Молодой человек уже 25 лет живет в Германии — память все должна стереть. Но Дима, надев желтый...
 
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