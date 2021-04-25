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Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в случае ЧС

25.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко решил, кому перейдет власть, если Беларусь останется без президента. Исторический документ глава государства планирует подписать в ближайшее время. Об этом он рассказал журналистам в ходе поездки в Гомельскую область. В случае необходимости президентские полномочия перейдут Совбезу, передает телеканал «МИР 24».

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. У нас будет фактически президент коллективный в виде Совета безопасности. Да, председатель будет. Когда нет президента, исполняет обязанности премьер, он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Как Совет безопасности решит, тогда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее. Гражданские и военные в Совете безопасности решают. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою страну – и вашу страну», – указал Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал о недавних переговорах с Владимиром Путиным. Белорусский лидер заверил, что тема объединения с Россией не поднималась. Президенты обсудили цены на углеводороды. Говорили и о совместных предприятиях.

«Все время у нас была тягомотина: кто кого. Давайте, присоединяйтесь и включайтесь внутрь каких-то их холдингов. И я, конечно, на это не шел. Сейчас обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти за шиворот и за грудь. Давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации: скооперировать то, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо», – сказал белорусский лидер.

Сегодня же Александр Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник. Через два дня исполнится 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС.



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По словам белорусского лидера, при возникновении непредвиденных обстоятельств появится «коллективный президент» в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр.
 
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