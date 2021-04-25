Чернобыльская трагедия: путь длиной в 35 лет – трогательные истории региона

Источник материала: ОНТ

Судьбы людей и трогательные истории региона, который все эти годы возвращается домой. Путь длиной в 35 лет – трудный, извилистый, но очень важный и нужный и для нынешнего и для будущих поколений белорусов. Возвращение.

«Радиация – это процесс, бояться её не стоит, но соблюдать меры безопасности мы обязаны».

Он работает в Полесском радиационно-экологическом заповеднике четверть века и без преувеличения знает ближайшую к чернобыльскому реактору белорусскую территорию по шагам. Юрий стал нашим проводником в мир, где радиацию не боятся, а изучают. Где загрязнённая следами катастрофы земля становится объектом пристального наблюдения. О ней заботятся, её оберегают, здесь проводят эксперименты и делают научные заключения в пользу жизни.

«Радиофобия у людей была, действительно, не знали, как и что, как повлияет дальше, в газетах тоже писали. Эти фейки, или как их называют».

Что делать с местами, которые пострадали, но при правильном обращении готовы к новой эре возрождения? Об этом здесь заговорили уже спустя пять лет после трагедии. И только попадая в три самых загрязнённых района страны, становится понятно, как важно знать, чем сейчас действительно здесь живут. Прочувствовать, как сильно сюда мечтали вернуться местные жители и снова понять – ничто так не вдохновляет, как чувство жить и работать дома.

В мае 86-го Стреличево не входило в зону обязательного отселения, отсюда вывозили в основном детей, остальных предупреждали об опасности. И когда Галина Михайловна с тремя своими малышами уезжала на три месяца, она точно знала, что вернётся.

Галина Касюга, житель агрогородка Стреличево: «Нас всё равно звали чернобыльские ёжики. Вот идём в баню, ведём деток, и нам говорят: чернобыльские ёжики идут. Не захотели, у меня была на отселение квартира в Минск. Дочка закончила Могилёвское училище культуры. Сын работает в заповеднике на тракторе, вторая дочка – в Центре вольного часа. Вот так живём. Сеем, ладим, работаем. И квартиры строятся специалистам, коттеджи, и так, ремонты делают. Субботники у нас постоянно, чтобы порядок был на земле, чтобы деревня была красивая. Для меня важно быть на своей земле».

То, что для многих возможно звучит формально – государственная программа, здесь отражается на жизни каждого. На месте заброшенных деревень по весне сеют поля, в городах, откуда 35 лет назад люди были вынуждены бежать, сегодня созданы полноценные условия для того, чтобы они возвращались и жить здесь хотелось.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Хойникского райисполкома (2011-2019): «Я здесь родилась и жила, с 2005 года работала в исполкоме, и всегда проводились мероприятия или что-то ещё, всегда что-то делали. Спустя столько времени после чернобыльской катастрофы это действительно для нас была культурная революция. Я иду сегодня: зеленеет трава, солнце светит – и думаю: как же я люблю свои Хойники, – и с такой мыслью я сегодня шла».

За съёмочную неделю команда проекта ОНТ «Достояние Республики» общалась с людьми, для которых восстановление территории – это не просто слова из документов или работа. Для каждого из них – это жизнь. Жизнь, в которой чернобыльская трагедия едва не разлучила их с малой родиной. И герои проекта поделятся самым сокровенным, ведь они знают цену каждому шагу в долгом пути возвращения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram