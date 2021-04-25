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Чернобыльская трагедия: путь длиной в 35 лет – трогательные истории региона
Источник материала: ОНТ
Судьбы людей и трогательные истории региона, который все эти годы возвращается домой. Путь длиной в 35 лет – трудный, извилистый, но очень важный и нужный и для нынешнего и для будущих поколений белорусов. Возвращение.
Он работает в Полесском радиационно-экологическом заповеднике четверть века и без преувеличения знает ближайшую к чернобыльскому реактору белорусскую территорию по шагам. Юрий стал нашим проводником в мир, где радиацию не боятся, а изучают. Где загрязнённая следами катастрофы земля становится объектом пристального наблюдения. О ней заботятся, её оберегают, здесь проводят эксперименты и делают научные заключения в пользу жизни.
Что делать с местами, которые пострадали, но при правильном обращении готовы к новой эре возрождения? Об этом здесь заговорили уже спустя пять лет после трагедии. И только попадая в три самых загрязнённых района страны, становится понятно, как важно знать, чем сейчас действительно здесь живут. Прочувствовать, как сильно сюда мечтали вернуться местные жители и снова понять – ничто так не вдохновляет, как чувство жить и работать дома.
В мае 86-го Стреличево не входило в зону обязательного отселения, отсюда вывозили в основном детей, остальных предупреждали об опасности. И когда Галина Михайловна с тремя своими малышами уезжала на три месяца, она точно знала, что вернётся.
То, что для многих возможно звучит формально – государственная программа, здесь отражается на жизни каждого. На месте заброшенных деревень по весне сеют поля, в городах, откуда 35 лет назад люди были вынуждены бежать, сегодня созданы полноценные условия для того, чтобы они возвращались и жить здесь хотелось.
За съёмочную неделю команда проекта ОНТ «Достояние Республики»
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Судьбы людей и трогательные истории региона, который все эти годы возвращается домой. Путь длиной в 35 лет – трудный, извилистый, но очень важный и нужный и для...
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