|
Dana Holdings использует белорусский цемент при строительстве жилья: это позволяет снизить цену квадратного метра
Источник материала: ОНТ
За минувшие пять лет в Беларуси было построено более 20 млн кв м жилья. По темпам строительства на одного жителя страны мы занимаем одно из лидирующих мест в СНГ. В этой отрасли важную роль играет взаимовыгодное партнёрство. Крупнейший застройщик страны в своей работе использует белорусские материалы. Доля их в строительстве растёт. Сейчас на объектах увеличивается использование белорусского цемента. В конечном итоге применение отечественных стройматериалов позволяет снизить стоимость квадратного метра для покупателя. О новых партнёрах и сотрудничестве.
Именно это называют стратегическим партнёрством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси. На 20%.
Холдинг «Белорусская цементная компания» – это 26 предприятий во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельсктройматериалы». У холдинга работает собственная товаропроводящую сеть. Это торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве.
Стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные поставки и точные расчёты. Это и готовность прийти на помощь в нужной ситуации.
В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.
Материалы на крупнейшей стройке страны – белорусского производства. Minsk World возводится с опережением предусмотренных инвестиционным договором сроком.
Особые условия для компаний-партнёров – ещё одна сторона сотрудничества. Крупнейший застройщик предлагает скидки на недвижимость работникам предприятий, с которыми выстраивает отношения. А таких компаний немало. Среди них и крупнейшие производители страны, техника, строительные и отделочные материалы. Светлана Чикова работает начальником отдела в Белорусской цементной компании. Остановила свой выбор на доме «Пекин» комплекса Minsk World.
Рассказывает и о том, как выбирали дом.
Существенная скидка и новые возможности. Своё жильё – это начало новой жизни. А если квартиру приобретать как объект недвижимости, отличная инвестиция. В себя и своих детей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Dana Holdings использует белорусский цемент при строительстве жилья: это позволяет снизить цену квадратного метра
За минувшие пять лет в Беларуси было построено более 20 млн кв м жилья. По темпам строительства на одного жителя страны мы занимаем одно из лидирующих мест в СНГ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)