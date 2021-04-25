Dana Holdings использует белорусский цемент при строительстве жилья: это позволяет снизить цену квадратного метра

Источник материала: ОНТ

За минувшие пять лет в Беларуси было построено более 20 млн кв м жилья. По темпам строительства на одного жителя страны мы занимаем одно из лидирующих мест в СНГ. В этой отрасли важную роль играет взаимовыгодное партнёрство. Крупнейший застройщик страны в своей работе использует белорусские материалы. Доля их в строительстве растёт. Сейчас на объектах увеличивается использование белорусского цемента. В конечном итоге применение отечественных стройматериалов позволяет снизить стоимость квадратного метра для покупателя. О новых партнёрах и сотрудничестве.

Именно это называют стратегическим партнёрством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси. На 20%.

Холдинг «Белорусская цементная компания» – это 26 предприятий во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельсктройматериалы». У холдинга работает собственная товаропроводящую сеть. Это торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве.

Стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные поставки и точные расчёты. Это и готовность прийти на помощь в нужной ситуации.

Александр Сапсалёв, генеральный директор ОАО «Белорусский цементный завод»: «Если говорить о Dana Holdings – это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря Dana Holdings мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители. Получать прибыль в период сниженного спроса продукции. Обеспечивать людей работой и достойный уровень зарплаты. По прошлому году рост заработной платы составил более 107%».

В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «С холдингом «Белорусская цементная компания» мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель различных строительных материалов в регионе Восточной Европы. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом. И обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последние годы мы приобрели у «Белорусской цементной компании» цемент и различные смеси на сумму более 27 млн долларов».

Материалы на крупнейшей стройке страны – белорусского производства. Minsk World возводится с опережением предусмотренных инвестиционным договором сроком.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестпроектом. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса. И мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших компаний и успешного роста всей экономики страны».

Особые условия для компаний-партнёров – ещё одна сторона сотрудничества. Крупнейший застройщик предлагает скидки на недвижимость работникам предприятий, с которыми выстраивает отношения. А таких компаний немало. Среди них и крупнейшие производители страны, техника, строительные и отделочные материалы. Светлана Чикова работает начальником отдела в Белорусской цементной компании. Остановила свой выбор на доме «Пекин» комплекса Minsk World.

Светлана Чикова: «Первоначально рассматривали вторичный рынок, так как нет своего жилья в Минске. Но выбрали именно новое. Получилось так, что цена ниже, чем на вторичном рынке. Первоначально выходило 80 тыс. евро. Но Dana Holdings дала скидку, и получилось 64 тыс. Воспользовались партнёрской банковской программой».

Рассказывает и о том, как выбирали дом.

Светлана Чикова: «Выбирали по ряду критериев. Первое – цена, второе – расположение. Архитектура. Здесь недалеко метро будет. Недалеко центр города. Небольшой город в городе».

Существенная скидка и новые возможности. Своё жильё – это начало новой жизни. А если квартиру приобретать как объект недвижимости, отличная инвестиция. В себя и своих детей.

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