Финансовые пирамиды – на чем посыпались их создатели? КГК вскрыл преступную схему по обману граждан

Источник материала: ОНТ

Способы заработка бывают разные. Трудовые и криминальные. Но между этими полюсами есть и серое поле мошенничества, где чуть ли не каждый месяц появляются новые способы изъятия средств у доверчивых граждан. А есть и классические схемы и фигуры. Мавроди с его пирамидами в постперестроечные годы еще чуть-чуть и создал бы свою финансовую систему. Помните крылатое выражение, символизирующее легкие деньги: «Я не халявщик, я партнер». Так вот, в партнеры приглашают и сегодня. Конечно, наследие Мавроди изменилось, залакировалось, а где-то и оцифровалось, но живет. А вот процветать ему, этому делу, не дали сотрудники Комитета госконтроля. О слабых местах пирамид, и на чем посыпались их создатели.

Если хочешь потерять друга, начни с ним бизнес, если хочешь быстрых денег, создай пирамиду. Но такие финансовые фигуры неустойчивы, а их создание чревато статьей.

Кажется, уже все знают про сомнительные финансовые схемы, которым свойственно исчезать, но участников почему-то меньше не становится. Белорусам снова предложили легкий заработок. Нестыдные 30% годовых вскружили Ивану голову, и он вложил всё, что было. Лицо решил не показывать.

Aba Marketing Group Incorporated – компания с солидным названием да еще и офисом в центре Минска уж точно не обманет. Но обманула, и сделала это красиво. Дорогущие часы, шикарные костюмы, автомобили и рестораны. Источать успех – профессиональная обязанность зазывал из пирамид. И неважно, что все это куплено в кредит, а живет бизнес-гуру на съёмной квартире за кольцевой.

Жертв обрабатывали по полной. Никаких слов-паразитов и нелепых телодвижений, были даже инструкции по вербовке. Потенциальных вкладчиков искали на семинарах и презентациях – их проводили в роскошных отелях и бизнес-центрах. Рекламы было столько, что засомневаться в успешности компании было сложно. Среди вкладчиков – адвокаты, бизнесмены и даже банкиры. Вкладчиков исчисляют тысячами, а вытянутые деньги – миллионами долларов.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси: «Вас постоянно мотивируют к сотрудничеству: говорят, что деньги надо внести сегодня, а завтра, мол, будет поздно. Вам говорят – приведи участников и заработаешь. Конечно, ведь новые вкладчики – и есть основа финансовой пирамиды, если не будет новых вкладчиков, финансовая пирамида рушится, отсутствие прозрачности – вам не показывают основные бухгалтерские либо финансовые документы, либо там присутствуют странные иностранные фамилии».

Классическая пирамида – предлагали вложить деньги под зашкаливающий процент. За новых вкладчиков проценты повышали еще больше. Таким людям присваивали статус «советника». Им начисляли балы, которые влияли на выплаты. Преуспевающий советник мог получить несколько тысяч долларов в месяц. Были еще организатор и круг его приближенных – вот они на самом деле красиво жили без поручителей и справок о доходах. Главе капало 7000 долларов в месяц, и это лишь пассивный доход. Он, кстати, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Виталий Прибытко, официальный представитель управления ДФР КГК Беларуси: «В качестве вкладчиков было привлечено не менее ста человек, при этом сумма денежного вклада в районе 10 тыс. долларов или евро, минимальный порог – не менее 1000 долларов или евро. При этом, если у желающих не находилось собственных денежных средств, то предприятие было готово выдать ему кредит с последующей платой по нему процентов с целью дабы завлечь человека к участию к данной деятельности».

Среди вкладчиков те, кто продавал квартиры и отдавал последние сбережения. Один из клиентов вложил 250 тыс. долларов. Вкладчиков за ручку отводили в банк, переводили деньги на счет физлица в Монголию, рисовали цифры в их виртуальных кабинетах, мол, вот они денежки. Поступления снимали и переводили в офшоры. И офис в Беларуси – лишь один из филиалов. Рулили этим «экономическим чудом» из Швеции. По информации Госконтроля, тамошний гражданин (выходец из Советского Союза) наладил целую сеть в странах СНГ и Балтии. И здесь речь идет уже о десятках, а то и сотнях миллионов долларов прибыли.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: «Чем раньше выявить финансовую пирамиду, тем меньше обманутых вкладчиков мы получим на выходе. И здесь немаловажную роль играют сами граждане, которых мы призываем быть бдительнее к различного рода сомнительным операциям, связанными с получением высокого дохода в короткие сроки, потому что их ожидание зачастую могут не оправдаться».

Не оправдались ожидания и вкладчиков финансовой пирамиды с легким налетом IT. Зарегистрированы в Лондоне. Предлагали гигантские 250% годовых. Валюту брали наличными без каких-либо договоров.

Валерий Щербун, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску: «Высокую рентабельность дальнейшим инвестированием привлеченных средств в венчурные проекты в IT-сфере. И в сентябре 2016 года противоправная деятельность была пресечена органами финансовых расследований КГК. В ходе предварительного следствия было установлено более 400 пострадавших граждан Беларуси, общий доход составил не менее 1 млн долларов. Организатор приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии».

Если фирма ничего не производит и не оказывает никаких услуг, это пирамида. И она в любом случае развалится (это аксиома), потому что существует лишь на деньги вкладчиков. И в погоне за ними обработать могут и друзей, и родственников – настолько золотая пелена застилает глаза. Организаторы, как правило, тонкие психологи – синтез этого качества и жажда наживы заставляют забыть про всякую мораль. Любой вкладчик – всего лишь ресурс. Их юристы делят на несколько категорий.

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов: «Люди, которые идут в пирамиды, подразделяются на рациональных и иррациональных. Рациональные люди понимают, что это пирамида, и она в любой момент может лопнуть, но они думают, что это случится не с ними, и их это не коснется. Они успеют вложить эти деньги, и в дальнейшем достать эти деньги, а иррациональные люди считают, что да действительно вот мне повезло – пообещали, что я вложу рубль, а через месяц заработаю 10. Конечно, я понесу этот рубль».

И если для человека из категории «знал куда шел» крах финансовой пирамиды станет обычной неудачей, то для наивного вкладчика – настоящей трагедией. Тех, кто осознанно идут в пирамиду, чтобы достать прибыль, юристы предлагают привлекать к ответственности, так как они ничем от организаторов не отличаются – и те, и те знают, как все устроено и чем закончится. А тем, кто отдает свои деньги по простоте душевной, рекомендуют сначала советоваться с адвокатом.

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