Медсестра в Германии подменила вакцину от COVID-19 физраствором

Источник материала: ОНТ

Сотрудница прививочного центра в Германии подменила физраствором вакцину против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Уколы сделали шести пациентам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии.

По предварительным сведениям, сотрудница Германского общества Красного Креста случайно разбила ампулу с вакциной. Чтобы это скрыть, женщина влила в шприцы физраствор.

Через три дня медсестра рассказала коллеге об инциденте, а та сообщила об этом начальству.

Власти региона заверили, что угрозы здоровью людей, которым сделали прививки, нет. Полиция занимается расследованием инцидента.

Фото: Pixabay

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