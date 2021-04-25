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Медсестра в Германии подменила вакцину от COVID-19 физраствором

25.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медсестра в Германии подменила вакцину от COVID-19 физраствором

Сотрудница прививочного центра в Германии подменила физраствором вакцину против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Уколы сделали шести пациентам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии.

По предварительным сведениям, сотрудница Германского общества Красного Креста случайно разбила ампулу с вакциной. Чтобы это скрыть, женщина влила в шприцы физраствор.

Через три дня медсестра рассказала коллеге об инциденте, а та сообщила об этом начальству.

Власти региона заверили, что угрозы здоровью людей, которым сделали прививки, нет. Полиция занимается расследованием инцидента.

Фото: Pixabay

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Сотрудница прививочного центра в Германии подменила физраствором вакцину против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Уколы сделали шести пациентам. Об этом информирует...
 
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