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Медсестра в Германии подменила вакцину от COVID-19 физраствором
Источник материала: ОНТ
Сотрудница прививочного центра в Германии подменила физраствором вакцину против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Уколы сделали шести пациентам. Об этом
По предварительным сведениям, сотрудница Германского общества Красного Креста случайно разбила ампулу с вакциной. Чтобы это скрыть, женщина влила в шприцы физраствор.
Через три дня медсестра рассказала коллеге об инциденте, а та сообщила об этом начальству.
Власти региона заверили, что угрозы здоровью людей, которым сделали прививки, нет. Полиция занимается расследованием инцидента.
Фото: Pixabay
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Сотрудница прививочного центра в Германии подменила физраствором вакцину против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Уколы сделали шести пациентам. Об этом информирует...
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