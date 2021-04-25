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Чернобыль 35 лет спустя – судьбы людей. Как возвращаются к жизни районы, пострадавшие после аварии на ЧАЭС? «Достояние республики»

25.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чернобыль 35 лет спустя – судьбы людей. Как возвращаются к жизни районы, пострадавшие после аварии на ЧАЭС? «Достояние республики»

Чернобыльскую зону будут развивать исходя из пожеланий людей. Регион понемногу возвращается к нормальной жизни, туда едут люди, появляются большие хозяйства – речь о трёх районах: Хойникском, Брагинском и Наровлянском.

Эти земли отвоевывают у радиации по километру. Места здесь не всегда идеально чисты, но для пчеловодства и коневодства условия на когда-то отселенных, а сейчас возвращенных территориях более чем хорошие. Кроме того, главное богатство этих районов – лес. Это тоже база для инвестпроектов – сейчас конкретика будет разрабатываться на правительственном уровне. Накануне Гомельскую область традиционно посетил Президент. Александр Лукашенко постоянно следит за тем, как возвращаются к жизни районы и какие усилия к этому прикладывают местные власти. О судьбе этих земель и людей, которые пострадали 26 апреля 35 лет назад, большой материал сняла съемочная группа ОНТ, корреспонденты неделю провели в зоне отчуждения.  

Подробнее – в видео:


 

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Чернобыльскую зону будут развивать исходя из пожеланий людей. Регион понемногу возвращается к нормальной жизни, туда едут люди, появляются большие хозяйства –...
 
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