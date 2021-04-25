|
Визит Лукашенко в Наровлянский район – о возвращении к жизни после аварии на ЧАЭС. Какой путь пройден и что еще предстоит сделать?
Источник материала: ОНТ
26 апреля 1986 года произошла самая крупная авария в истории человечества, которая оставила шрамы в истории белорусского народа. С тех пор прошло 35 лет, но память о тех событиях жива. Беларусь за 35 лет потратила колоссальные средства на то, чтобы помочь людям, которые пострадали от аварии, чтобы вернуть жизнь в юго-западные регионы страны. Общая стоимость государственных чернобыльских программ – 19 млрд 200 млн долларов. Деньги пошли на социальную защиту и медицинское обеспечение, радиационную защиту и социально-экономическое развитие регионов. Итак, лишь некоторые примеры сделанного. Для переселенных граждан построено 239 поселков с инфраструктурой, 157 школ, 116 детских садов. А еще тысячи километров газо- и водопроводов. Традицией стали и рабочие поездки Президента в пострадавшие регионы. Александр Лукашенко на личном контроле держит реализацию госпрограмм по преодолению последствий аварии. И в этот раз Главу государства
О возвращении к жизни: какой путь мы прошли и что еще сделать предстоит.
Эту пасеку построили рядом с отселённой деревней Тешков: люди отсюда уехали сразу после Чернобыльской аварии в 86-м. С тех пор никакой, говоря научным языком, хозяйственной деятельности. А если проще – никакой жизни. Так что эксперимент с пчёлами – это буквально первый шаг по возрождению некогда «грязной» территории. И шаг довольно успешный.
Пчёлы – это не только мёд, но и индикаторы радиационного загрязнения. На цветках вместе с нектаром, пыльцой и прополисом они собирают радионуклиды. Может, удивительно, но их содержание в местном мёде намного ниже допустимых уровней. А, значит, жизнь вернулась, говорят пчёлы. Люди подтверждают.
Но чистота земель – это лишь повод для того, чтобы жизнь сюда вернулась в полном объёме. Дальше – дело за государством. Фактически возрождение земель от последствий аварии на Чернобыле – один из первых проектов Александра Лукашенко. Глава государства бывает здесь каждый год по несколько раз, не единожды говорил и о стратегии, и о тактике. Предыдущее большое совещание на месте было в 2017-м.
Правда, директор заповедника, если быть внимательным, честен – «поручения, в принципе, выполнены». То есть не всё получается. Вопрос не в халатности, работать здесь действительно сложно. И тем, кто возрождает эти земли, любой белорус скажет искреннее спасибо. Ну и ещё: выполнены поручения Президента. Но ведь нужна и инициатива, и самостоятельные разумные решения, не всё же проговаривать одному лишь Александру Лукашенко. Об этом разговор зашёл уже накануне.
Ещё у этих плакатов говорили в целом о развитии Гомельщины, затронули и точечные вопросы типа продажи или не продажи леса-кругляка в Европу. Но по тональности общения заметно, что Глава государства настойчиво требует как раз инициативы. То есть чтобы чиновники при всей монолитности вертикали власти не ждали конкретных распоряжений, а делали сами. Здесь можно было бы вспомнить о передаче полномочий, но и так все всё понимают. Это вообще касается всех сфер и всей страны. Вот было решение об упрощении налоговых льгот для всех, кто решил стать индивидуальным предпринимателем. А что мешало чиновникам на местах доработать законодательную базу с учетом особенностей своего региона? Полномочий-то на это хватает.
Александр Лукашенко накануне ещё раз изучил и пчеловодство на возвращённых землях, и конеферму. Выглядит, конечно, потрясающе. Но есть нюансы. Откровенно говоря, делать это непросто, сложностей хватает, поэтому сказать, что получилось и получается всё, нельзя. Но все стараются. И ведь 4 года назад маршрут Президента был плюс-минус таким же, но в Хойникском районе. Сравнив, Глава государства приходит к выводу: нужно менять подходы в сторону большего КПД.
А вот что точно хорошо, что остаётся так, как было, так это люди. Человек из Полесья – это особенный белорус, немного не похожий на других. Здесь ведь всегда сложно – то Припять разольется, то пожары. Оттого люди здесь добрее, душевнее – и ценят каждого гостя. Вот, казалось бы, полешуки обласканы вниманием прессы. Но раз приехали гости из Минска, тут же организовался концерт. «Полесские звездочки» – это и название ансамбля, и вообще. И эти дети вырастут здесь, на земле, которую для них возрождали родители и деды. И всем от души скажут спасибо. Ради этого ведь и живут взрослые.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит Лукашенко в Наровлянский район – о возвращении к жизни после аварии на ЧАЭС. Какой путь пройден и что еще предстоит сделать?
26 апреля 1986 года произошла самая крупная авария в истории человечества, которая оставила шрамы в истории белорусского народа. С тех пор прошло 35 лет, но память о тех...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)