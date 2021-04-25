|
Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста в Москве
Источник материала: ОНТ
Российский артист Александр Паль был заподозрен в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Об этом 25 апреля информируют «
У игрока молодежного состава клуба ЦСКА были диагностированы серьезные травмы. По утверждениям Антипова, на него напали три человека, среди них хоккеист якобы узнал Александра Паля. Пострадавший написал заявление в полицию.
При этом издание Life.ru
Фото: скриншот видео YouTube / «Вечерний Ургант»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский артист Александр Паль был заподозрен в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Об этом 25 апреля информируют «Пятый канал» и РЕН ТВ. У игрока молодежного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)