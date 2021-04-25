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Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста в Москве

25.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста в Москве

Российский артист Александр Паль был заподозрен в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Об этом 25 апреля информируют «Пятый канал» и РЕН ТВ.

У игрока молодежного состава клуба ЦСКА были диагностированы серьезные травмы. По утверждениям Антипова, на него напали три человека, среди них хоккеист якобы узнал Александра Паля. Пострадавший написал заявление в полицию.

При этом издание Life.ru сообщает, что Паль опроверг информацию о своем участии в инциденте. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», – передает источник слова актера.

Фото: скриншот видео YouTube / «Вечерний Ургант»

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Российский артист Александр Паль был заподозрен в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Об этом 25 апреля информируют «Пятый канал» и РЕН ТВ. У игрока молодежного...
 
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