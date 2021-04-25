Евгений Шевченко: не жалею о поездке в Минск и встрече с Лукашенко, это начало восстановления отношений между Украиной и Беларусью

Источник материала: ОНТ

Минск и встрече с Лукашенко, это начало восстановления отношений между Украиной и Беларусью" class="one-news__figure-img">

На этой неделе Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Пока украинский политик был в Минске, в Киеве уже грозились вызвать его «на ковер» и потребовать объяснений по поводу встречи с нашим Президентом. Мол, не имеет права народный депутат, да еще и «Слуга народа» проводить переговоры с официальными лицами Беларуси вразрез с внешней политикой Украины.

Более того, сейчас стоит вопрос об исключении Евгения Шевченко из парламентской фракции, инициирован сбор подписей. Каким будет решение, предугадать сложно. Правящая партия неоднократно приносила в жертву своих соратников. В марте с формулировкой «за нарушение устава и неповиновение» из «Слуг народа» выгнали народного депутата Дубинского.

Но Шевченко не жалеет о своей поездке в Минск и встрече с Президентом Беларуси.

Евгений Шевченко: «Все, что я говорю, все нарративы, все теории, все концепции, – это мое внутреннее, мое личное. Я ни у кого их не позаимствовал. Поэтому, я считаю, что, раз мне надоело все, эта шароварщина, постоянно лживые надежды, которые политики внушают и себе, и людям. Я хочу нести правду, говорить о реальных вещах, о земных. Буду стараться сделать так, чтобы люди меня услышали и поддержали. Для меня самое главное – это народ Украины. И моя позиция однозначна. Лукашенко – Президент, я буду иметь с ним дело. Потому что это Президент моей соседней страны, которую я люблю. Будет другой Президент – буду с другим Президентом общаться. Меня интересуют белорусско-украинские отношения, а не уровень демократии в глазах чьих-то. Потому что если мы будем так рассматривать, я им говорил вчера: разорвите отношения с Китаем, с Турцией, не едьте в Катар, в Арабские Эмираты. Потому что там вообще выборов не бывает, там вообще монархии. Ну, вы же тут двойные стандарты вводите везде. У вас везде двойные стандарты! Только людям от этого, нашим, украинцам, им от этой политики лживой плохо живется. Именно в этом причина».

Визит Шевченко в Минск наделал много шума в Украине. Народный депутат Верховной рады Украины ответил на вопрос, чем, на его взгляд, может закончиться история со сбором подписей о его исключении из фракции.

Евгений Шевченко: «То, что я приехал в Минск, и меня принял Президент Республики Беларусь, для меня это большая честь. Не жалею ни о чем абсолютно. Я считаю, что это начало все равно восстановления отношений между Украиной и Беларусью, как бы кто ни говорил, хоть какая-то маленькая ниточка, тропиночка есть. Значит, дальше будет там дорога, и ворота откроются. Что касается подписей моих коллег об исключении. На 99,9% я уверен, что меня исключат. Но я осознанно шел на этот шаг, я понимал, что после такой поездки, естественно, меня исключат».





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