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Евгений Шевченко: не жалею о поездке в Минск и встрече с Лукашенко, это начало восстановления отношений между Украиной и Беларусью
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На этой неделе Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Пока украинский политик был в Минске, в Киеве уже грозились вызвать его «на ковер» и потребовать объяснений по поводу встречи с нашим Президентом. Мол, не имеет права народный депутат, да еще и «Слуга народа» проводить переговоры с официальными лицами Беларуси вразрез с внешней политикой Украины.
Более того, сейчас стоит вопрос об исключении Евгения Шевченко из парламентской фракции, инициирован сбор подписей. Каким будет решение, предугадать сложно. Правящая партия неоднократно приносила в жертву своих соратников. В марте с формулировкой «за нарушение устава и неповиновение» из «Слуг народа» выгнали народного депутата Дубинского.
Но Шевченко не жалеет о
Визит Шевченко в Минск наделал много шума в Украине. Народный депутат Верховной рады Украины ответил на вопрос, чем, на его взгляд, может закончиться история со сбором подписей о его исключении из фракции.
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Евгений Шевченко: не жалею о поездке в Минск и встрече с Лукашенко, это начало восстановления отношений между Украиной и Беларусью
На этой неделе Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Пока украинский политик был в...
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