Госпереворот в Беларуси. Разоблачение заговора – новые подробности для тех, кто не верит. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Государственный переворот. Звучит зловеще, не правда ли? И до недавнего времени, казалось, что это где-то там, далеко. И у нас произойти не может, даже в теории. Но Комитет госбезопасности завершил операцию по пресечению организованной группы, которая (теперь уже на практике) готовила именно государственный переворот с кровью. По разработанному за рубежом плану «Тишина» сначала заговорщики ставили целью физическую ликвидацию Президента, его семьи и должностных лиц высокого уровня. Затем захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. Но не получилось. Означает ли это, что не предпримут новых попыток? Увы, гарантий нет никаких. И страшно представить последствия, если бы заговорщикам и их западным куратором удалось реализовать этот чудовищный сценарий. Маловероятно, но вдруг. Что было бы со страной? Чуть более недели назад на республиканском субботнике Президент анонсировал подписание важного декрета. В эту субботу, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко поделился подробностями, о чём будет этот документ. Новость о готовящемся в нашей стране государственном перевороте всколыхнула, без преувеличения, не только европейский континент, но и весь мир. Потому что в этом, как оказалось, были замешаны Соединенные Штаты Америки. И на самом высоком уровне. В интернете мигом начали появляться «станиславские» - мол, не верим, всё сфабриковано, фейк. Для самых неверующих – рубрика ОНТ «Антифейк».





Высказывание «чем невероятнее ложь, тем охотнее в неё поверят» с таким же успехом можно интерпретировать буквально, как «чем очевиднее правда, тем больше она не нравится». Ещё раз фиксируем: все участники заговора планировали его сами, добровольно и по своему желанию. В чём и признались на этой неделе.

Для тех, кто считает, что эти признания якобы выбивались силой, вот видео, где в Москве под сытную украинскую еду, фигуранты поясняют, как всё будет. Для особо недалёких манкуртов из Литвы уточняем: психотропов в борще не было!

Юрий Зенкович: - Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного, задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН, задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.

Александр Федута: - Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час.

Юрий Зенкович: - Если будет нужно, есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси.

Для тех, кто до сих пор верит, что неудавшийся адвокат, специалист по ЖКХ, литературовед-пушкинист просто организовали дискуссионный клуб, спешим разочаровать. Это не обмен мнениями, это заговор с целью свержения государственной власти. И да, с физическим устранением Президента и его семьи. Это не фейк, это классика!

Станислав Князев, историк, доктор юридических наук, профессор: «Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулемётов взять резиденцию и расстрелять Президента».

И дом подыскивали для похищений, и яму в нём готовили. Чтобы похищать, допрашивать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Конечно, мне смешно – Федута – революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Он не дурак, и таких задействовано много, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Они планировали на 9 мая, потом отказались. Они привезли в Беларусь гранатомёты, потом отказались. Кортеж Президента продвигается на большой скорости. Это их слова. Вероятность что попадём мала. Засветимся – расстреляют. На уничтожение резиденции вместе с Главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. Что очень опасно. Поднимаем армию. Блокируем ОМОН. Что такое ОМОН, они подготовлены для работы в городе, ни одна армия им не противостоит. Но и те, и те вооружены. Они хотели армию столкнуть с этими ребятами, это была бы самая страшная горячая гражданская война, которой не имела ни одна страна. Вот, в чем опасность. В числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию". Вы знаете, вот то, что мы покажем и расскажем в ближайшее время, это еще не все. Это еще цветочки».

Это всё действительно серьёзно. И без Соединённых Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал. Правда, сдержанно:

«Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным».

Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду. В самом Вашингтоне! У советника Байдена Майкла Карпентера. Он расскажет, если захочет. Интересно? Тогда совет для тех, кто очень спешит с заявлениями, что всё это неправда и ложь. Смотрите эфир ОНТ на следующей неделе. Там будет очень много важного. Интересного. И шокирующего. А к штабу тех, кто обещал страну для жизни – риторический вопрос: «Дети-то действительно при чём?»

– После вас вопросы будут потом к Коле! Вот это я имел в виду. Это моя мысль была. Они же будут, эти вопросы к Коле! – У тебя к Коле никаких вопросов не будет, он будет обычным гражданином, как твои дети. – Приедут за ними!

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