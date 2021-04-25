Встреча Лукашенко и Путина в Москве: что обсуждали два президента? Мнения аналитиков, оценки политологов – компетентно и без домыслов

Источник материала: ОНТ

Тезис о «линиях, которые не стоит переходить» - это цитата нашего Президента на переговорах в Москве. И здесь Александр Лукашенко намекнул на тот вал событий, который произошел со времени предыдущей встречи с Путиным в Сочи. Это было 2 месяца назад. С тех пор Москва и Вашингтон, по сути, вернулись ко временам «холодной войны» - настолько велико недопонимание между странами. Взаимная высылка дипломатов стала символом таких отношений. Минск также не спешит принимать американского посла. Санкционное давление и скандал с участием в попытке госпереворота гражданина США – всё это отнюдь не способствует налаживанию сотрудничества. Так что Лукашенко и Путину было что обсудить. И среди прочего привести красные линии, если можно сказать, к общему знаменателю, чтобы выстроить общую линию защиты и реагирования. На попытки тех, кто не хочет жить дружно, а любит устраивать перевороты. И если в день переговоров журналистам пришлось довольствоваться лишь их протокольной частью, то в субботу, посещая Наровлянский район, Александр Лукашенко рассказал всё четко и предметно. О том, что было в повестке и чего не было. Предметно говорили о кооперации – где стоит объединить усилия в первую очередь. Отреагировал Президент и на домыслы из разряда «в Москву поехал сдавать суверенитет» или «скоро в Беларуси будет еще одна военная база, а то и две новых». Это стало уже таким информационным шумом, которые сопровождает Главу государства во время любых визитов, но особенно в Москву или Сочи.

Итак, что же обсуждали в Москве два президента? Мнения аналитиков и оценки политологов – компетентно и без домыслов.





Эта неделя в белорусско-российских отношениях, как у Стругацких: понедельник начинается в субботу. Именно тогда - 17 апреля - Минск обнародует информацию - в стране намечался государственный переворот и покушение на Президента Александра Лукашенко. В отличие от фантастических рассказов, здесь никакой мистики и уж точно без юмора. Только факты, полученные совместно белорусскими и российскими спецслужбами.

Казалось бы, при чем здесь Москва? Оперативное видео повергло в шок именно российских экспертов: строились версии о заказчиках и кураторах, делались проекции и перспективы таких планов для России, анализировались личности фигурантов. Устранение лидера не просто дружественного, а Союзного государства обсуждалось ими всего в нескольких минутах ходьбы от Кремля, в стилизованном этническом украинском кафе, участники - не только белорусы, но и граждане США, перспективы для Минска - убийства, блокада, транспортный и энергетический коллапс. Вот они - все составляющие для громкого международного скандала. Но Запад несколько дней подозрительно молчал. Оказалось, партнеры готовились неприятный информационный повод просто перекрыть. Причем, в свойственной манере, напав на Россию. Чехия обвинила Москву в причастности ко взрыву складов боеприпасов семилетней давности, а внутренняя оппозиция взялась спасать якобы умирающего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Кремль на эти игры не поддался, и уже в среду Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, прямо сказал, что здесь по всему этому поводу думают.

Владимир Путин, президент России: «В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попытками одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею ввиду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства Президента этой страны. При этом характерно, что такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы не замечает».

Так «кровавый режим» - это же не про демократическую Европу и США! Люди гибнут, и это методично вкладывают в головы жителей Запада, исключительно в Минске и Москве. «Путин-убийца», говорит Байден. Это же накануне встречи президентов Беларуси и России кричит на улицах местная оппозиция. Но после истории с неудавшимся покушением на Главу белорусского государства, а санкцию на такое, уверены эксперты, могли дать только американцы, кому-то показавшееся веселым парирование российского президента о том, что «кто как обзывается, тот сам так и называется» уже не выглядит шуткой.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист: «Вы понимаете, что речь идет тупо, извините, грубо скажу, тупо о терроризме. Ни о каком-то политическом движении, ни о путче (это никакая не пиночетовщина). Это просто вульгарный терроризм. И вот в этот момент, когда вы все это положите в голове на полочку, опасность того, в каком направлении движутся наши замечательные американские, а, давайте скажем честно, еще польские и литовские партнеры, нам станет окончательно ясно».

В Москве это недвусмысленно назвали красными линиями. Беларусь, ставшая в последнее время своеобразным полигоном по испытанию порога государственной чувствительности, такое определение поддержала. Встречаясь уже лично в Москве со своим коллегой Президент Лукашенко заявляет, мы тоже готовы расставлять сигнальные флажки. Способов и сил для этого достаточно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно».

Поскольку этот вопрос даже не требует дополнительного обсуждения, основным, то, что на публике, - на переговорах становится экономика. И Беларусь, и Россия уже под давлением санкций, и они будут усиливаться. Нашему экспорту ставят политически мотивированные препоны.

Дмитрий Егорченков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов: «Это долголетняя, хорошо отработанная нашими западными партнерами практика. Экономическое давление на их геополитических партнеров - это база, на которой строится все остальное. И цветные революции, и все остальное. Вы прекрасно знаете, что они заходят через экономику, они заходят через расшатывание социально-экономической ситуации».

Кстати, сейчас впервые на такие выпады и Минск, и Москва ответили синхронно - с наших прилавков исчезнут товары из тех стран, которые не хотят заниматься торговлей, а нарочито лезут в геополитику. Прощай чешское пиво, крем «Нивея» и автомобили «Шкода». Но в таких декорациях и самому Союзному государству необходимо не просто импортозамещение, а импортоопережение. Для этого нужно снимать существующие барьеры, стимулировать кооперацию, работать на рост благосостояния собственных людей и, да, банально, рожать. Чем нас больше, тем мы сильнее. Лучшие условия для роста доходов должны обеспечить так называемые дорожные карты - это такой навигатор в интеграционном движении. Более 90% из этих программ уже согласованы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства, немного осталось – 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе, и налогообложение, по которой мы в Минске приняли решение. Согласен с вами. Мы потихонечку двигаемся. Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать».

Одна из таких тем появилась в повестке дня двусторонней встречи в Кремле, казалось бы, неожиданно. Публичные речи президентов прервала реплика журналиста об Украине. Некоторые СМИ поспешили с громкими заголовками, мол, «Лукашенко и Путина заставили отвечать на неудобные вопросы». Скорее всего, представителей этих редакций просто никогда не приглашали на такие переговоры и что такое протокол, им не известно. Если вопрос прозвучал во время прямой трансляции, значит, это кому-нибудь нужно. Спрашивали о предложении Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Донбассе, и о заявлениях Киева о переносе переговорной площадки из Минска. Лукашенко ответил с юмором, чтобы президенту Украины было понятно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь ввиду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал, если Владимир Владимирович и другие, вовлеченные в этот процесс будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте. Ну, вообще у нас говорят, баба с возу, коню легче. Хотя вы, наверное, пропустили, а потом уже опровергли это заявление. Глупость несусветная, что тут обсуждать».

Владимир Путин, президент России: «Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений. О чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но, если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать».

Если считать, что украинский ресторан, где обсуждался переворот в Беларуси, это просто совпадение, то, как считают эксперты, для начала Киеву нужно перестать нагнетать обстановку и бросать регулярные вызовы безопасности соседей. Из трех обнаруженных и ликвидированных в Беларуси тайников оружия и взрывчатки два точно имеют украинское происхождение, есть информация о работающих там центрах подготовки боевиков. Регулярно нарушается исполнение Минских соглашений. Как раз во время встречи Лукашенко и Путина в Кремле СМИ сообщили о новом обстреле Донецка. Там снова погибли люди.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы всегда выступаем против силовых конфликтов, поскольку это и есть принцип нашей внешней политики. Несмотря на странную, недипломатичную, да и, по сути дела, абсурдную позицию украинского руководства, мы, безусловно, уверен, и в дальнейшем будем готовы выставлять такую возможность всем сторонам, лишь бы это вело к урегулированию. Смена площадки, тут надо признать откровенно, это, по сути дела, не попытка найти лучшее место для переговоров, это, по сути дела, попытка выйти из Минских договоренностей. И каким-то образом затормозить их реализацию, вот так это нужно понимать. И действие Украины в Беларуси на этот процесс вряд ли повлияют».

Анатолий Пешко, первый вице-президент Академии экономических наук Украины: «Я уверен в том, что именно минский формат прописал наиболее безопасную формулу для жителей Донбасса. К сожалению, если бы я воочию не видел тот беспредел, который устроили националисты украинские во время так называемой революции гидности 2014 года, по сути дела, государственного переворота, если б я не видел, как это нагло и цинично делалось, в форме издевательства над людьми. Я считаю, что для обеспечения безопасности жителей Донбасса — вот эта формула, к сожалению, наверное, является единственной».

После протокольной части, президенты почти четыре часа общались за закрытыми дверями. Аналитики уверены, что говорили они больше именно о внутренних вопросах. Это подтвердил уже позже Александр Лукашенко, посещая в субботу Наровлянский район.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции - опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время, санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить, душить. Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться».

Тренд в решении внешних проблем предельно ясно обозначен: и Беларусь, и Россия больше не будут церемониться с западными партнерами, и на все провокации готовы отвечать зеркально. Если понадобится, то и военные базы появятся. Пока, правда, конкретно это не обсуждалось, но прецедент есть: американские войска спокойно стоят себе по всей Европе, причем, никто не кричит, что США лишает какую-то из стран суверенитета.

Никаких планов «сдачи» Беларуси нет. Есть совместные с Россией планы по решению общих насущных проблем. Среди них - борьба с последствиями пандемии, полное восстановление транспортного сообщения и, в общем, опять, вспоминая Стругацких «работа над счастьем человеческим». А это труд непростой, может, даже рутинный. Но что-то подсказывает, что теперь дело пойдет быстрее.

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