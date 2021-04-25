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Встреча Лукашенко и Путина в Москве: что обсуждали два президента? Мнения аналитиков, оценки политологов – компетентно и без домыслов
Источник материала: ОНТ
Тезис о «линиях, которые не стоит переходить» - это цитата нашего Президента на
Итак, что же обсуждали в Москве два президента? Мнения аналитиков и оценки политологов – компетентно и без домыслов.
Эта неделя в белорусско-российских отношениях, как у Стругацких: понедельник начинается в субботу. Именно тогда - 17 апреля - Минск обнародует информацию - в стране
Казалось бы, при чем здесь Москва? Оперативное видео повергло в шок именно российских экспертов: строились версии о заказчиках и кураторах, делались проекции и перспективы таких планов для России, анализировались личности фигурантов. Устранение лидера не просто дружественного, а Союзного государства обсуждалось ими всего в нескольких минутах ходьбы от Кремля, в стилизованном этническом украинском кафе, участники - не только белорусы, но и граждане США, перспективы для Минска - убийства, блокада, транспортный и энергетический коллапс. Вот они - все составляющие для громкого международного скандала. Но Запад несколько дней подозрительно молчал. Оказалось, партнеры готовились неприятный информационный повод просто перекрыть. Причем, в свойственной манере, напав на Россию. Чехия обвинила Москву в причастности ко взрыву складов боеприпасов семилетней давности, а внутренняя оппозиция взялась спасать якобы умирающего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Кремль на эти игры не поддался, и уже в среду Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, прямо сказал, что здесь по всему этому поводу думают.
Так «кровавый режим» - это же не про демократическую Европу и США! Люди гибнут, и это методично вкладывают в головы жителей Запада, исключительно в Минске и Москве. «Путин-убийца», говорит Байден. Это же накануне встречи президентов Беларуси и России кричит на улицах местная оппозиция. Но после истории с неудавшимся покушением на Главу белорусского государства, а санкцию на такое, уверены эксперты, могли дать только американцы, кому-то показавшееся веселым парирование российского президента о том, что «кто как обзывается, тот сам так и называется» уже не выглядит шуткой.
В Москве это недвусмысленно назвали красными линиями. Беларусь, ставшая в последнее время своеобразным полигоном по испытанию порога государственной чувствительности, такое определение поддержала. Встречаясь уже лично в Москве со своим коллегой Президент Лукашенко заявляет, мы тоже готовы расставлять сигнальные флажки. Способов и сил для этого достаточно.
Поскольку этот вопрос даже не требует дополнительного обсуждения, основным, то, что на публике, - на переговорах становится экономика. И Беларусь, и Россия уже под давлением санкций, и они будут усиливаться. Нашему экспорту ставят политически мотивированные препоны.
Кстати, сейчас впервые на такие выпады и Минск, и Москва ответили синхронно - с наших прилавков исчезнут товары из тех стран, которые не хотят заниматься торговлей, а нарочито лезут в геополитику. Прощай чешское пиво, крем «Нивея» и автомобили «Шкода». Но в таких декорациях и самому Союзному государству необходимо не просто импортозамещение, а импортоопережение. Для этого нужно снимать существующие барьеры, стимулировать кооперацию, работать на рост благосостояния собственных людей и, да, банально, рожать. Чем нас больше, тем мы сильнее. Лучшие условия для роста доходов должны обеспечить так называемые дорожные карты - это такой навигатор в интеграционном движении. Более 90% из этих программ уже согласованы.
Одна из таких тем появилась в повестке дня двусторонней встречи в Кремле, казалось бы, неожиданно. Публичные речи президентов прервала реплика журналиста об Украине. Некоторые СМИ поспешили с громкими заголовками, мол, «Лукашенко и Путина заставили отвечать на неудобные вопросы». Скорее всего, представителей этих редакций просто никогда не приглашали на такие переговоры и что такое протокол, им не известно. Если вопрос прозвучал во время прямой трансляции, значит, это кому-нибудь нужно. Спрашивали о предложении Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Донбассе, и о заявлениях Киева о переносе переговорной площадки из Минска. Лукашенко ответил с юмором, чтобы президенту Украины было понятно.
Если считать, что украинский ресторан, где обсуждался переворот в Беларуси, это просто совпадение, то, как считают эксперты, для начала Киеву нужно перестать нагнетать обстановку и бросать регулярные вызовы безопасности соседей. Из трех обнаруженных и ликвидированных в Беларуси тайников оружия и взрывчатки два точно имеют украинское происхождение, есть информация о работающих там центрах подготовки боевиков. Регулярно нарушается исполнение Минских соглашений. Как раз во время встречи Лукашенко и Путина в Кремле СМИ сообщили о новом обстреле Донецка. Там снова погибли люди.
После протокольной части, президенты почти четыре часа общались за закрытыми дверями. Аналитики уверены, что говорили они больше именно о внутренних вопросах. Это подтвердил уже позже Александр Лукашенко,
Тренд в решении внешних проблем предельно ясно обозначен: и Беларусь, и Россия больше не будут церемониться с западными партнерами, и на все провокации готовы отвечать зеркально. Если понадобится, то и военные базы появятся. Пока, правда, конкретно это не обсуждалось, но прецедент есть: американские войска спокойно стоят себе по всей Европе, причем, никто не кричит, что США лишает какую-то из стран суверенитета.
Никаких планов «сдачи» Беларуси нет. Есть совместные с Россией планы по решению общих насущных проблем. Среди них - борьба с последствиями пандемии, полное восстановление транспортного сообщения и, в общем, опять, вспоминая Стругацких «работа над счастьем человеческим». А это труд непростой, может, даже рутинный. Но что-то подсказывает, что теперь дело пойдет быстрее.
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Встреча Лукашенко и Путина в Москве: что обсуждали два президента? Мнения аналитиков, оценки политологов – компетентно и без домыслов
Тезис о «линиях, которые не стоит переходить» - это цитата нашего Президента на переговорах в Москве. И здесь Александр Лукашенко намекнул на тот вал событий,...
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