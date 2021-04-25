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В США в школьных соревнованиях по бегу победу случайно одержала собака
Источник материала: ОНТ
В городе Логан (Юта, США) на школьных соревнованиях по легкой атлетике на трек выбежала собака. Животное перед финишем обогнало лидирующую в женском забеге девушку. Об этом
Бегунья Грейси Лэйни, которая серьезно опередила соперниц, рассказала, как почувствовала у финиша, что ее догоняют. Грейси из последних сил попыталась ускориться, но этого не хватило – школьницу обогнала собака. Девушка едва не споткнулась о пса, но забег завершился благополучно.
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Фото: Pixabay
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В городе Логан (Юта, США) на школьных соревнованиях по легкой атлетике на трек выбежала собака. Животное перед финишем обогнало лидирующую в женском забеге девушку....
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