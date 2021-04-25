В США в школьных соревнованиях по бегу победу случайно одержала собака

Источник материала: ОНТ

В городе Логан (Юта, США) на школьных соревнованиях по легкой атлетике на трек выбежала собака. Животное перед финишем обогнало лидирующую в женском забеге девушку. Об этом информирует телеканал KSL-TV.

Бегунья Грейси Лэйни, которая серьезно опередила соперниц, рассказала, как почувствовала у финиша, что ее догоняют. Грейси из последних сил попыталась ускориться, но этого не хватило – школьницу обогнала собака. Девушка едва не споткнулась о пса, но забег завершился благополучно.

Как уточняет Daily Star, собака по кличке Холли убежала от хозяина и отправилась за бегунами. Животное пробежало стометровку за 10,5 секунды. Но победу псу не присудили, передает The Guardian, первое место отдали Грейси Лэйни.

Фото: Pixabay

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