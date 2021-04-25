Техасские полицейские 9 часов ловили енота! Вы только посмотрите на этого проказника!

Источник материала: ОНТ

Пушистый разбойник нарушил спокойствие полицейского участка в городе Бедфорд и пробрался через дырку в потолке к стражам порядка. По данным Fox News техасским полицейским пришлось 9 часов гоняться за енотом.

К правоохранителям подключился отдел по контролю за животными. Они бегали за разбойником по всему зданию. В этой операции по поимке животного одна из сотрудниц даже смогла поймать енота в сачок, но он с ловкостью выскочил из него.



Фото: znaj.ua

Камерам удалось заснять, как полицейские почти схватили енота, однако юркий разбойник выскочил в окно и убежал.

И это не единственный смешной случай из жизни енотов. Вот некоторые из них.

1. В Западной Вирджинии обнаружили пьяных енотов



Фото: ekabu.ru

В течение нескольких дней в отделение полиции Западной Вирджинии поступало множество жалоб – люди жаловались на странное поведение мохнатых бандитов. По показаниям очевидцев выяснилось, что еноты не могли устоять на ногах и двигались очень неуклюже. Жители начали впадать в панику, так как боялись, что полосатые разбойники переносят бешенство.

Спустя некоторое время полицейские прибыли на место, где в последний раз видели енотов, отловили нескольких, а одного отвезли в клинику на обследование. Анализы выявили содержание алкоголя в крови. Скорее всего, еноты угостились забродившими яблочками.

После того, как еноты восстановились после яблочек, их выпустили на волю.

2. Еноты пробрались в отделение банка и устроили погром



Фото: fun.24tv.ua

В городе Редвуд-Сити два неизвестных енота пробрались в отделение банка – об этом сообщил один из клиентов, который хотел снять деньги в банкомате. Мужчина решил не пускать дело на самотек и рассказать об этом по телефону кредитной организации.

Сотрудники незамедлительно позвонили в компанию, занимающуюся защитой диких животных. Однако прибыв на место преступления, мохнатых бандитов удалось поймать не сразу. Злоумышленники не хотели уходить из банка, но специалисты по дикой природе вынудили их это сделать.

Как же еноты пробрались в здание? Все просто: они по дереву залезли на крышу, где спустились в банк через воздуховод. Деньги украсть бандитам не удалось, но они учинили небольшой погром – повредили плитку на полу, раскидали документы и пытались сломать компьютер.

3. В США дерущихся енотов приняли за опасных преступников



Фото: nat-geo.ru

В одном из городов Америки полицейские прибыли на предполагаемое место преступления – сообщалось о краже со взломом. Там они обнаружили двенадцать енотов, которые дерутся между собой.

Человек, работающий на одном из предприятий, сообщил, что неизвестные пытаются взломать дверь офиса.

Правоохранительные органы быстро прервали нападение енотов на дверь. Бандитская команда из двенадцати пушистиков скрылась с места преступления.

По материалам сайта mir24.tv

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram