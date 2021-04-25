Министр лесного хозяйства прокомментировал «массовую рубку» леса

Источник материала: Tut.by

Сегодня наша страна находится на пике лесистости за последние сто лет, а максимальные объемы вырубки у нас были в 2018 году. Об этом в эфире « Беларусь 1 » рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, комментируя обсуждаемые в последнее время темы вырубки леса и подорожания древесины.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что происходит?

В последнее время в Беларуси стала активно обсуждаться тема белорусского леса. Общий смысл сообщений от людей: лес стали заготавливать ранее не виданными темпами, идет массовая вырубка. Многие обратили внимание на большие склады заготовленной древесины на въездах в лес, на расширяющиеся площади вырубок. При этом в стране пиломатериал подорожал примерно в два раза. Многие связывают это с тем, что предприятия лесопромышленного комплекса все силы бросили на зарабатывание валюты: на лес теперь большой спрос во всем мире, цены растут. Следовательно, нужно оперативнее предлагать свою продукцию. Логично предположить, что увеличились и темпы, и объемы лесозаготовок.

Но Минлесхоз опровергал это и сообщал, что объемы вырубок в стране не увеличились. Что же касается возросшей цены, то цена на нее формируется рыночным способом — через торги на бирже. Минлесхоз сообщал, что прорабатывает с иными заинтересованными органами возможные механизмы первостепенного удовлетворения спроса внутреннего рынка.

Что сказал министр?

Виталий Дрожжа говорит, что сейчас Беларусь находится в пиковой лесистости за сто лет и входит в десятку передовых лесных держав. Площадь лесов у нас сегодня занимает более 40% территории. На каждого жителя Беларуси приходится 180 кубометров древесины. По словам Дрожжи, в Австрии на каждого жителя — 130 кубов древесины, в Германии и Польше по — 60 кубов.

Министр рассказывает, что площадь лесов в Беларуси прирастает. То есть мы высаживаем больше, чем рубим. Максимальная же рубка была в 2018 году.

— Тогда шло массовое усыхание сосновых насаждений, поэтому мы вынуждены были заготовить более 28 миллионов кубов древесины. В 2019 году усыхание пошло в половину меньше, а по 2020 году мы еще в половину меньше заготовили древесины. Все мероприятия выверенные и плановые.

По словам министра, у нас не рубят лес там, где хочется отдельно взятому лицу. В Беларуси раз в 10 лет проводят инвентаризацию лесного фонда на отдельно взятой территории.

— Весь лес проходится, делается аэрофотосъемка, дешифрируются снимки и на 10 лет намечаются мероприятия, учитывая возраст и состав древесины. [То есть] намечаются мероприятия по ведению лесного хозяйства на протяжении 10 лет.

Что же касается вопроса подорожания пиломатериалов, то тут ничего нового министр не сказал. Мол, цена формируется на бирже, а выросла она в том числе из-за роста стоимости на древесину в мире. Если пиломатериалы нужны человеку для собственных нужд (например, стройки дома), то по цене ниже рыночной он может купить их через фонды облисполкомов. Подробно об этом механизме мы писали вот здесь .