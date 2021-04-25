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Министр лесного хозяйства прокомментировал «массовую рубку» леса
Источник материала: Tut.by
Сегодня наша страна находится на пике лесистости за последние сто лет, а максимальные объемы вырубки у нас были в 2018 году. Об этом в эфире «
Что происходит?
В последнее время в Беларуси стала активно
Но Минлесхоз опровергал это и сообщал, что объемы вырубок в стране не увеличились. Что же касается возросшей цены, то цена на нее
Что сказал министр?
Виталий Дрожжа говорит, что сейчас Беларусь находится в пиковой лесистости за сто лет и входит в десятку передовых лесных держав. Площадь лесов у нас сегодня занимает более 40% территории. На каждого жителя Беларуси приходится 180 кубометров древесины. По словам Дрожжи, в Австрии на каждого жителя — 130 кубов древесины, в Германии и Польше по — 60 кубов.
Министр рассказывает, что площадь лесов в Беларуси прирастает. То есть мы высаживаем больше, чем рубим. Максимальная же рубка была в 2018 году.
— Тогда шло массовое усыхание сосновых насаждений, поэтому мы вынуждены были заготовить более 28 миллионов кубов древесины. В 2019 году усыхание пошло в половину меньше, а по 2020 году мы еще в половину меньше заготовили древесины. Все мероприятия выверенные и плановые.
По словам министра, у нас не рубят лес там, где хочется отдельно взятому лицу. В Беларуси раз в 10 лет проводят инвентаризацию лесного фонда на отдельно взятой территории.
— Весь лес проходится, делается аэрофотосъемка, дешифрируются снимки и на 10 лет намечаются мероприятия, учитывая возраст и состав древесины. [То есть] намечаются мероприятия по ведению лесного хозяйства на протяжении 10 лет.
Что же касается вопроса подорожания пиломатериалов, то тут ничего нового министр не сказал. Мол, цена формируется на бирже, а выросла она в том числе из-за роста стоимости на древесину в мире. Если пиломатериалы нужны человеку для собственных нужд (например, стройки дома), то по цене ниже рыночной он может купить их через фонды облисполкомов. Подробно об этом механизме мы писали
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В последнее время в Беларуси стала активно обсуждаться тема белорусского леса. Этот вопрос прокомментировал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
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