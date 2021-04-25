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Тяжелый электрогрузовик Mercedes-Benz eActros скоро пойдет в серию

26.04.2021 06:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже в этом году в серийное производство должен пойти первый электрический грузовик тяжелого класса от Mercedes-Benz — модель eActros. А пока эта машина проходит заключительный этап потребительских испытаний eActros Innovation Fleet, начатых еще в 2018 году.

Последним клиентом, взявшим машину для тест-драйва в реальных условиях, стала компания Paulaner GSG из Мюнхена. Она осуществляет доставку из логистического центра в супермаркеты города различные напитки, в том числе безалкогольное пиво.

Ежедневно грузовик проезжает от 100 до 200 км — и это без подзарядки. Что же касается процесса зарядки, то она осуществляется в ночное время на одном из продуктовых складов.

Тяжелый электрогрузовик Mercedes-Benz eActros скоро пойдет в серию

Опытный прототип eActros построен на шасси обычного Mercedes-Benz Actros и имеет с ним много общих компонентов. Электротрансмиссия состоит из двух электродвигателей, расположенных возле ступиц задних колес мощностью по 126 кВт каждый. Моторы питаются от литийионных батарей емкостью 240 кВт·ч.

Тяжелый электрогрузовик Mercedes-Benz eActros скоро пойдет в серию

Разработка и испытания электрических грузовиков большой грузоподъемности в данном регионе частично финансируются как Федеральным министерством окружающей среды (BMU), так и Федеральным министерством экономики и энергетики (BMWi) в рамках проекта Concept ELV.

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Уже в этом году в серийное производство должен пойти первый электрический грузовик тяжелого класса от Mercedes-Benz — модель eActros. А пока эта машина проходит...
 
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