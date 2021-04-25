ОНТ показало сюжет из СИЗО КГБ: Лукашенко как всегда обращается на «ты», Тихановский - на «вы». Речь шла о Коле

В ролике Сергей Тихановский говорит:





— После вас (Тихановский обращается к Лукашенко на вы. — Прим. TUT.BY) вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.





— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко, обращаясь к заключенному на ты.





— У меня не будет.





— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, — говорит Лукашенко.





— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.





Встреча в СИЗО КГБ с политзаключенными случилась10 октября 2020 года.





На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, экс-претендент в президенты Сергей Тихановский.

Напомним также, в СИЗО Лукашенко взял с собой зачем-то и младшего сына Николая.



