В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Следим за церемонией

Началась 93-я церемония вручения премии «Оскар»: статуэтками уже обзавелись картины «Земля кочевников» , «Девушка, подающая надежды», «Отец» и «Еще по одной». AFISHA.TUT.BY ведет текстовую онлайн-трансляцию, подключиться к просмотру можно тут .



Одно из главных событий в мире кино — вручение премии «Оскар» — в этот раз началось словами: «Ну и год мы пережили». Действительно, эта церемония во многом проходит нетипично. «Новая реальность Голливуда», — резюмирует первая ведущая, вскоре ее по традиции заменяют другие рассказчики. «Оскар» уже третий раз проводится без ведущего, и мы уже как будто бы к этому привыкли.

Перейдем к лауреатам — они в этом году очень предсказуемые. В номинации «Лучший фильм» победила «Земля кочевников»: лента обошла картины «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

«Лучшим режиссером» более чем заслуженно признали Хлою Чжао за ту же «Землю кочевников». Это вторая женщина в истории «Оскара» после Кэтрин Бигелоу, которая победила в этой номинации. И первая — азиатского происхождения.



Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао — человек-событие

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победила феминистская картина «Девушка, подающая надежды». Эмиральд Феннел страшно разволновалась и удивилась, что статуэтка такая холодная.

Приз за «Лучший адаптированный сценарий» забрала команда картины, которая «превращает театр в кино», — «Отец». Это кинодебют знаменитого французского драматурга Флориана Зеллера.

Довольно неожиданно приз за «Лучшую операторскую работу» ушел Эрику Мессершмидту за фильм «Манк». Статуэтка «Лучшему художнику-постановщику» тоже отправилась в копилку «Манка». Это особенно приятно, если учесть, что режиссера картины — Дэвида Финчера — киноакадемики обычно игнорируют. Две победы означают, что нетфликсовский «Манк» уж точно не повторит судьбу прошлогоднего «Ирландца», также номинированного на «Оскар» в десяти номинациях, но не получившего ни одну.

«Лучшая актриса второго плана» — азиатская бабушка из «Минари» Юн Ё-джон, одно из главных украшений этой картины. «Лучший актер второго плана» — Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме «Иуда и черный мессия». Лента, которую спродюсировали исключительно афроамериканцы, претендует еще и на звание «Лучшего фильма».



Дэниэл Калуя любуется заветной статуэткой

Одним из самых предсказуемых лауреатов «Оскара» стал пиксаровский хит и лидер столичного проката «Душа» — теперь это «Лучший анимационный фильм». Никакой интриги и в случае с «Лучшим иностранным фильмом»: им назвали датскую ленту «Еще по одной», у которой уже есть европейский «Оскар» и ворох других наград. Забрать статуэтку вышел Томас Винтерберг: режиссер сначала сыронизировал, что «Оскар» присудили «фильму о белом пьющем мужчине, который учит детей пить». А потом растрогался.

По мнению академиков, сильнейшей в категории «Лучший звук» стала картина «Звук металла» — фильм о барабанщике, который теряет слух. Это новая оскаровская номинация, в которой объединились «Лучший монтаж звука» (Sound Editing) и «Лучшее сведение звука» (Sound Mixing). «Звук металла» получил еще и статуэтку за «Лучший монтаж» — ну все, теперь вам точно придется смотреть (и слушать) это кино.

За «Лучшие визуальные эффекты» награду забрал «Довод» Кристофера Нолана, который считали аутсайдером «Оскара» (у него всего две номинации).

Музыкальные награды в этот раз распределились так: приз за музыкальное оформление «Лучший композитор» вполне ожидаемо получила анимация Pixar «Душа» (саундтрек к мультфильму написал лидер индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор совместно с Аттикусом Россом). «Лучшей песней» посчитали трек Fight for You из «Иуда и черный мессия» — и вам стоит его послушать.

Биографическую драму от Netflix «Ма Рейни: Мать блюза» наградили сразу в двух номинациях: «Лучший грим и прически» и «Лучший дизайн костюмов». «Ма Рейни» — в восьмерке претендентов на «Лучший фильм».

«Лучший документальный фильм» прошлого года — «Мой учитель-осьминог» об эмпатии человека к осьминогу. Он обошел румынский «Коллектив» и латиноамериканский «Агент-крот», которые недавно показывали в минском прокате.

«Лучшим короткометражным фильмом» назвали «Два далеких незнакомца» о гибели темнокожего от рук белого полицейского. История о сопротивлении «Колетт» стала «Лучшим короткометражным документальным фильмом», а «Если что-то случится, я люблю вас» — «Лучшим короткометражным анимационным фильмом» (его можно посмотреть на Netflix).

