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О стратегии аграрной политики, традиционных и новых рынках сбыта. Интервью с заместителем министра сельского хозяйства Алексеем Богдановым

26.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О стратегии аграрной политики, традиционных и новых рынках сбыта. Интервью с заместителем министра сельского хозяйства Алексеем Богдановым

Вопрос продовольственной безопасности в Беларуси не стоит. Мы в состоянии прокормить себя и заработать на экспорте. Кстати, в прошлом году наша страна экспортировала сельхозпродукции и продовольственных товаров на 5,8 млрд долларов. Для сравнения: это почти в 2,5 раза больше, чем мы продали калийных удобрений. 

О стратегии и приоритетах аграрной политики, традиционных и новых рынках сбыта мы поговорили с недавно назначенным заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Богдановым.

Подробности в видео:


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Вопрос продовольственной безопасности в Беларуси не стоит. Мы в состоянии прокормить себя и заработать на экспорте. Кстати, в прошлом году наша страна...
 
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