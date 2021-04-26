О стратегии аграрной политики, традиционных и новых рынках сбыта. Интервью с заместителем министра сельского хозяйства Алексеем Богдановым

Источник материала: ОНТ

Вопрос продовольственной безопасности в Беларуси не стоит. Мы в состоянии прокормить себя и заработать на экспорте. Кстати, в прошлом году наша страна экспортировала сельхозпродукции и продовольственных товаров на 5,8 млрд долларов. Для сравнения: это почти в 2,5 раза больше, чем мы продали калийных удобрений.

О стратегии и приоритетах аграрной политики, традиционных и новых рынках сбыта мы поговорили с недавно назначенным заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Богдановым.

Подробности в видео:





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