Триумф «Земли кочевников» и провал «Чикагской семерки». Вся драма «Оскара-2021» (обновлено)

Источник материала: Onliner Сегодня многие любители кино останутся без сна. Пусть рейтинги «Оскара» постоянно падают, но церемония до сих пор выступает определенным ориентиром в безбрежном мире кинематографа. Работы на этот раз, правда, не такие сильные, как год назад. Зато «Оскар-2021» во многом другом уже стал уникальным явлением. Его уж точно, в отличие от предшественника, никто не посмеет назвать «слишком белым» или «чересчур мужским».

Нынешняя церемония началась на два месяца позже, чем изначально планировалось. Виновата опять пандемия — к нужному сроку не собрали достаточного количества фильмов-номинантов. Пришлось даже склониться перед стриминговыми сервисами, которые Голливуд недолюбливает и которые до этого крайне дозировано пробивались на «Оскар».





В итоге у Netflix оказалось аж 35 номинаций в 16 категориях. Абсолютный рекорд! У Amazon Prime тоже неплохо — 12 номинаций и третье место по их количеству. На втором месте расположился «Дисней» с 15 номинациями.

Номинации и победители

В рамках церемонии было представлено на одну награду меньше, чем в прошлом году, потому что наконец-то непонятные по отдельности категории «Лучший монтаж звука» и «Лучшее сведение звука» объединили в просто «Лучший звук». Итак, вот полный список лауреатов прошедшей церемонии. Выделены самые важные и престижные номинации.

Лучший фильм — «Земля кочевников»

Лучший актер — Энтони Хопкинс («Отец»)

Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)

Лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая актриса второго плана — Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший адаптированный сценарий — Флориан Зеллер («Отец»)

Лучший оригинальный сценарий — Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший иностранный фильм — «Еще по одной»

Лучший анимационный фильм — «Душа»

Лучший документальный фильм — «Мой учитель — осьминог»

Лучший оператор — Эрик Мессершмидт («Манк»)

Лучшая музыка — «Душа»

Лучший монтаж — «Звук металла»

Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучший звук — «Звук металла»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Колетт»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Два далеких незнакомца»

Лучший художник-постановщик — Дональд Грэм Берт и Джен Паскаль («Манк»)

Лучшие визуальные эффекты — «Довод»

Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая песня — «Иуда и черный мессия»

По количеству номинаций лидировал фильм «Манк» — в теории он мог получить десяток наград. Однако триумфатором церемонии лента Дэвида Финчера не стала, завоевав всего две награды за работы оператора и художника-постановщика.

Также по две статуэтки у фильмов «Отец», «Ма Рейни: Мать блюза», «Звук металла», «Иуда и черный мессия», а также у мультфильма «Душа». Три награды в основных номинациях взяла лента «Земля кочевников».

Главная и по сути единственная неожиданность — «Оскар» у Энтони Хопкинса за лучшую мужскую роль в фильме «Отец». Большинство экспертов прогнозировали, что статуэтку посмертно получит Чедвик Боузман за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».





Неудачник церемонии — «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. При шести номинациях картина не получила ни одной награды.

Подробности об основных номинациях

Лучший фильм

Отбирать номинантов на этот раз, видимо, было очень трудно. Годом ранее имели дело с девятью претендентами, причем каждый из них был достоин победы. При этом предугадать победителя было невозможно.

На этот раз все совсем по-другому. Картин наскреблось восемь, из них шесть — откровенные аутсайдеры. Хотя в стародавние времена статуэтку отдали бы «Манку», сегодня синефильские картины не в фаворе. Подробно обо всех претендентах на победу вы могли прочитать во вчерашнем материале .

Нынче претенденты на «Оскар» не отличались блокбастерностью, большим бюджетом и супер-пупер дорогими актерами из высшего дивизиона. Впечатления скорее о каком-то артхаус-фестивале, на котором обычно сплошь скучное кино с потугами на потаенные смыслы. Таково влияние пандемии.

Интриги тоже не получилось. Практически все эксперты и профессионалы ставили на «Землю кочевников». Здесь и женщина-режиссер (да еще азиатка!), и замах на «американский эпос», и, разумеется, рвущий душу саундтрек с откровениями умирающих от рака кочевников.

Субъективно, «Земля кочевников» — не очень сильное кино в целом, но на фоне конкурентов действительно смотрится выигрышнее. Опять же субъективно, как продукт кинематографа куда интереснее был «Отец», но шансов на победу у него не было изначально — слишком мало социального в теме, а также никакого гендерного равенства.

Лучший режиссер

Здесь набралось целых пять претендентов. Никаких вам Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе, Сэма Мендеса или Тодда Филлипса. Из старой гвардии представлен только Дэвид Финчер, режиссер «Манка». Остальные — молодые и/или не самые известные режиссеры.

Неожиданно среди номинантов затесался датчанин Томас Винтерберг, автор ленты «Еще по одной». Как и двое коллег (режиссеры «Минари» и «Девушки, подающей надежды»), он изначально рассматривался скорее в качестве массовки — просто, чтобы хоть кто-то был представлен в этой номинации.



South China Morning Post Хлоя Чжао. Источник фото:

Основных же претендентов было двое — Дэвид Финчер и Хлоя Чжао. Из них идеально в «Оскар» этого года вписывается режиссер «Земли кочевников». Редко когда киноакадемикам удается показать, что они не закостенелые анахронисты, а современные профи, для которых гендерное и этническое разнообразие — не пустой звук.

Как и в случае с главной наградой, интриги не было. Единицы ставили на Дэвида Финчера, но все же большинство были уверены в победе Хлои Чжао.

Лучший актер

Эх, лучше даже не вспоминать прошлый год. Все, конечно, понимали, что Хоакин Феникс поднялся на недостижимую высоту. Однако и Леонардо Ди Каприо, и Адам Драйвер, и Антонио Бандерас, и Джонатан Прайс были как минимум достойны очутиться в компании исполнителя роли «Джокера».

Практически все специалисты в один голос отдавали награду Чедвику Боузману за его роль Леви Грина в «Ма Рейни: Мать блюза». Актер умер в прошлом году после продолжительной тяжелой болезни.

Однако академики хоть здесь проявили принципиальность и заслуженно наградили сильнейшую работу Энтони Хопкинса, который показательно и достоверно сыграл все дальше уходящего от реальности старика. Выдающаяся игра маэстро, который в свои 83 заслужил своего второго «Оскара».

Лучшая актриса

У Фрэнсис Макдорманд уже было две награды за лучшую женскую роль. Одну она получила еще в прошлом веке за «Фарго», а вот вторую — совсем недавно за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Это и было главной интригой — дадут ли Макдорманд третьего «Оскара», ведь предыдущую награду она получила всего пару лет назад? Так часто награждать одних и тех же людей киноакадемики не очень любят. При этом объективно у исполнительницы основной роли в «Земле кочевников» нет равных ей конкурентов. Чересчур высокий показатель «оскарности» не помешал, и Фрэнсис Макдорманд все же получила третью статуэтку мужика с мечом.





Британки Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») в теории тоже могли бы претендовать на «Оскар». Но только в случае, если бы у них на пути не оказалась Фрэнсис Макдорманд. Поэтому нет ничего непредсказуемого и удивительного, что и в этой номинации статуэтка ушла авторам «Земли кочевников». На этот раз заслуженно.

Лучшие визуальные эффекты

Кристофер Нолан — главный лузер церемонии. Ух, сколько стульев и кресел было сожжено в адском пламени после того, как «Довод» прокатили со всеми основными номинациями. Нынешнюю церемонию можно за многое критиковать, но только не за пощечину Нолану — на этот раз кино у режиссера вышло настолько откровенно слабым, что выдвигать «Довод» куда-то кроме технических номинаций было стыдно даже на фоне и так не самых сильных претендентов.

А вот визуальные эффекты — это пожалуйста, здесь у «Довода» заслуженная победа. Тем более, что и конкурентов пришлось подыскивать по всяким темным углам. Блокбастеров ведь в прошлом году было мало, а в основном именно они одерживают победу в подобного рода категориях.

Пожалуй, шанс был только у яркого и красочного диснеевского «Мулана». Однако работу Нолана ему обойти не удалось.







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