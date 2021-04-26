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Страстная неделя у православных: что можно и нельзя делать

26.04.2021 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня у православных начинались самые строгие дни Великого поста — Страстная неделя. В течение седмицы кроме мяса, рыбы и птицы, а также молочных продуктов, сладостей и алкоголя, будут и другие запреты.

Страстная неделя у православных: что можно и нельзя делать
Фото с сайта cheltv.ru

Согласно церковным заветам, питание в Страстную неделю помогает подготовить организм постящихся людей к разговению, к началу приема скоромной пищи.

Вот какие продукты находятся под запретом:

  • мясо и мясные продукты;
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты;
  • рыба, рыбные продукты, икра;
  • сдобная выпечка;
  • кофе;
  • шоколад;
  • алкоголь.

Свой рацион церковь рекомендуют ограничить. Так, питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд. В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером.

Страстная неделя у православных: что можно и нельзя делать

Разрешена холодная сырая пища без растительного масла:

  • черный хлеб;
  • овощи, зелень, фрукты;
  • сухофрукты, орехи, семечки;
  • морская капуста;
  • фруктовые и овощные соки;
  • квашеная капуста, пряная морковь, маринованные огурцы.

Отмечается, что если верующий не может исполнять правила сыроядения, то разрешаются каши и грибы.

На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы — в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.

 

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Сегодня у православных начинались самые строгие дни Великого поста — Страстная неделя.
 
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