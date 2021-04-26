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Страстная неделя у православных: что можно и нельзя делать
Источник материала: Навiны
Сегодня у православных начинались самые строгие дни
Согласно церковным заветам, питание в Страстную неделю помогает подготовить организм постящихся людей к разговению, к началу приема скоромной пищи.
Вот какие продукты находятся под запретом:
Свой рацион церковь рекомендуют ограничить. Так, питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд. В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером.
Разрешена холодная сырая пища без растительного масла:
Отмечается, что если верующий не может исполнять правила сыроядения, то разрешаются каши и грибы.
На протяжении недели каждый день в храмах совершаются особые богослужения. Каждый день называется Великим. Таким образом, подчеркивается значимость событий, которые произошли в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа.
Завершается Страстная неделя по прошествии субботы — в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.
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Сегодня у православных начинались самые строгие дни Великого поста — Страстная неделя.
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