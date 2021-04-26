ТРЦ Galileo в центре Минска модернизируют, а вместо Silver Screen там откроют новый кинотеатр

Источник материала: Tut.by

В 2021 году в торгово-развлекательном центре Galileo сделают модернизацию, рассказали в управляющей им компании NAI Belarus. Что изменится и какой по характеристикам там будет новый кинотеатр — в материале.





ТРЦ Galileo находится возле автобусного и железнодорожного вокзалов в Минске — на улице Бобруйской, 6. Им владеет связанная с бизнесменами непальского происхождения компания BNK Holding. Управляет торгово-развлекательным центром белорусское представительство международной консалтинговой компании NAI Global — NAI Belarus. Она и отвечает за изменения в Galileo.

Изменения коснутся как интерьера, так и наполнения ТРЦ. Благодаря новой концепции арендопригодная площадь ТРЦ Galileo будет увеличена на 30%.









Приоритетные направления — ротация арендаторов, а также увеличение доли развлекательного сегмента, в том числе путем привлечения новых операторов.

— В составе торгового-развлекательного центра будет усилен пул фэшн-арендаторов, расширена досуговая составляющая, реализована концепция мультибрендовых корнеров, появится новаторское для Беларуси гастрономическое пространство, — говорят в NAI Belarus.









А на смену покидающему сегодня Galileo кинотеатру Silver Screen придет новый оператор. Договор с ним уже подписан.

— Кинотеатр будет оснащен прогрессивными и трендовыми технологиями в киносфере, суперкомфортными креслами, 64-канальным звуком. Кроме того, это дизайнерский проект, который разрабатывает архитектурное бюро с мировым именем из Великобритании. Оно разрабатывало дизайн кинотеатров в Дубае, Лондоне, Гамбурге и Мадриде, а также получило первое место за лучший дизайн кинотеатров в мире в 2019 году, — говорит исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин.









Отметим, что в мире уже несколько лет существует тренд на увеличение развлекательных площадей в торговых центрах.

— Рынок поменялся и продолжает меняться во всем мире и ТРЦ Galileo не исключение, — говорит Алешкин.





Работы по модернизации Galileo уже начались и будут идти параллельно с работой ТРЦ. Закрываться торговый центр не будет.