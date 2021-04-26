Как выглядят дачи возле станций электричек из Минска на Оршу

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто задумывается купить дачу, но у кого нет авто, отличный вариант — участок с домиком возле станции электричек. Мы уже рассмотрели, какие дачи можно найти в направлении движения электропоездов из Минска на Столбцы . В сегодняшней подборке — направление на Оршу. Все дома — 100%-ной готовности, с электричеством, расположены рядом со станцией.

Самая дешевая дача

Направление на Оршу — недешевое. Самая низкая цена на дачу — 20 тысяч долларов (нашли и исключение — дачу за 15 тысяч долларов, но в объявлении практически отсутствовала информация об этом объекте, поэтому его в подборку не включили). Расположена в СТ «Чайка-89» в Смолевичском районе, возле станции Домашаны. Рядом есть продовольственный магазин.





На участке в 6,92 сотки разбит огород, высажены туи, садовая голубика, виноград, клубника, фундук, яблони. Есть и хозпостройки.









Дом — сборно-щитовой, обложен кирпичом. Крыша — шиферная. Общая площадь дома — 62 кв. м. Здесь есть электричество, печное отопление, сезонная вода (на участке). Туалет — на улице.









Самая дорогая

В рассматриваемом направлении есть дачи и по 50, и по 90 тысяч долларов. Но мы рассматриваем варианты, исключительно в непосредственной близости к станциям электричек, до которой можно добраться без авто. И самой дорогой здесь оказалась дача за 30 900 долларов. Находится она в СТ «Магнолия» Смолевичского района, возле станции Слобода. Рядом — лес.





Участок — всего 4,34 сотки, на котором построена беседка, посажен сад. Как пишут в объявлении, в товариществе есть охрана, дороги постоянно чистятся, многие соседи живут круглогодично.









Дом построен из красного кирпича, крыша — шиферная. Общая площадь дома — 104 кв. м. Электричество есть, отопление — печное, вода — сезонная (введена в дом), канализация — местная (введена в дом).









Ближайшая к Минску

Дача, ближайшая к Минску и расположенная возле станции электрички на Оршу, выставлена за 23 300 долларов. Находится в СТ «Дружба-58» Минского района, возле станции Городище. В трех минутах ходьбы от участка — сезонный магазин.





Площадь участка — 6,7 сотки. Построены беседка и хозблок, стоит теплица, обустроен газон, разбит огород и высажен сад.









Дом — деревянный, крыша — шиферная. Общая площадь — 25 кв. м. Из коммуникаций есть электричество и сезонная вода. Пишут также, что «центральный газопровод подведен к участку». Туалет — на улице.





Наиболее удаленная от Минска

Дальше остальных от столицы расположена дача, которую выставили за 26 900 долларов. Находится она в СТ «Березовая гора» Смолевичского района. Рядом — станция Заречное.





Площадь участка — 9,7 сотки. В объявлении пишут, что «напротив — небольшой лес».

Дом построен из кирпича, крыша — шиферная. Общая площадь — 123,1 кв. м. Есть электричество, печное отопление, сезонная вода (рядом с домом). Канализации нет.











