На трассе М1 грузовик врезался в стоящую в очереди фуру: погибли четыре человека

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 25 апреля на трассе М1. Грузовик врезался в стоящую последней в очереди следовавших на погранпереход фуру. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в Следственном комитете.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По предварительным данным, вечером 25 апреля грузовой автомобиль MAN двигался по трассе М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации». В это время на трассе выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около 22 часов возле деревни Редьки Дубровенского района он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира (в возрасте 24−46 лет) MAN.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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