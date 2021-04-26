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На трассе М1 грузовик врезался в стоящую в очереди фуру: погибли четыре человека

26.04.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 25 апреля на трассе М1. Грузовик врезался в стоящую последней в очереди следовавших на погранпереход фуру. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в Следственном комитете.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По предварительным данным, вечером 25 апреля грузовой автомобиль MAN двигался по трассе М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации». В это время на трассе выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около 22 часов возле деревни Редьки Дубровенского района он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира (в возрасте 24−46 лет) MAN.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 25 апреля на трассе М1. Грузовик врезался в стоящую последней в очереди следовавших на погранпереход фуру. В результате ДТП погибли четыре...
 
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