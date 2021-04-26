|
На трассе М1 грузовик врезался в стоящую в очереди фуру: погибли четыре человека
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 25 апреля на трассе М1. Грузовик врезался в стоящую последней в очереди следовавших на погранпереход фуру. В результате ДТП погибли четыре человека,
По предварительным данным, вечером 25 апреля грузовой автомобиль MAN двигался по трассе М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации». В это время на трассе выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около 22 часов возле деревни Редьки Дубровенского района он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo.
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира (в возрасте 24−46 лет) MAN.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 25 апреля на трассе М1. Грузовик врезался в стоящую последней в очереди следовавших на погранпереход фуру. В результате ДТП погибли четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)