MAN врезался в фуру Volvo на М1 — погибли четыре человека

Источник материала: Onliner

Вечером 25 апреля на трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации) случилась серьезная авария. Грузовик MAN столкнулся со стоящей фурой Volvo, которая была последней в очереди из фур, следовавших на погранпереход. В результате погибли четыре человека, передает Следственный комитет.

ДТП случилось примерно в 22 часа около деревни Редьки Дубровенского района. Все погибшие были в MAN: водитель грузовика и трое пассажиров. Им было 24—46 лет.













Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначены экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РБ.