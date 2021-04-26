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MAN врезался в фуру Volvo на М1 — погибли четыре человека
Источник материала: Onliner
Вечером 25 апреля на трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации) случилась серьезная авария. Грузовик MAN столкнулся со стоящей фурой Volvo, которая была последней в очереди из фур, следовавших на погранпереход. В результате погибли четыре человека, передает Следственный комитет.
ДТП случилось примерно в 22 часа около деревни Редьки Дубровенского района. Все погибшие были в MAN: водитель грузовика и трое пассажиров. Им было 24—46 лет.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначены экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РБ.
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Вечером 25 апреля на трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации) случилась серьезная авария. Грузовик MAN столкнулся со стоящей фурой Volvo, которая была...
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