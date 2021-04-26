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Алексиевич и Тихановская примут участие в международной дискуссии по безопасности в связи с 35-летием аварии на ЧАЭС

26.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская примут участие в онлайн-дискуссии по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие организует Киевский форум по безопасности.

Алексиевич и Тихановская примут участие в международной дискуссии по безопасности в связи с 35-летием аварии на ЧАЭС
Фото пресс-службы Светланы Тихановской носит иллюстративный характер

По информации сайта форума, среди участников дискуссии также вселенский патриарх Варфоломей, бывший премьер-министр Украины, основатель форума Арсений Яценюк, послы Великобритании и Германии в Киеве Мелинда Симмонс и Анка Фельдхузен, директор форума дипломат Даниил Лубкивский. Планируются включения из Припяти и с ЧАЭС.

«Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных последствиях, последствиях в сфере безопасности и травмах, об особенной важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и защиты окружающей среды», — сообщают организаторы форума.

Светлана Алексиевич — автор книги «Чернобыльская молитва», в которой собраны воспоминания свидетелей аварии на ЧАЭС. Светлана Тихановская школьницей ездила в Ирландию по программе «Дети Чернобыля» как жительница Микашевичей — города, пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

 

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Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская примут участие...
 
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