Макей рассказал, какие посольства Беларуси будут закрыты

Беларусь сократит посольства в некоторых странах, однако это не касается европейских стран и Украины, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.





«Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно их держать в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну, поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается европейских стран, Украины», — заявил Макей в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, официальный Минск понимает, что, однажды закрыв то или иное загранучреждение, сложнее его потом будет открыть.

«Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами. Но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся. И если будут какие-то нюансы, которые не позволят нам осуществлять дипломатическое присутствие в той или иной стране, то мы будем принимать соответствующие решения», — сказал министр.

Макей подчеркнул, что Минск готов «к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада». «Но если кто-то не хочет этого, значит, мы вынуждены тогда искать более надежных партнеров в других регионах», — сказал глава МИД, подчеркнув, что российский вектор остается основным.

6 апреля Александр Лукашенко на совещании о белорусских загранучреждениях предложил оптимизировать количество посольств и их штат: «Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

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