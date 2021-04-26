Андрей Егоров: Декрет о «коллективном президенте» нежизнеспособен, это еще один шаг к краху системы

24 апреля во время поездки по «чернобыльским районам» Александр Лукашенко рассказал сопровождавшим его журналистам, что за документ — «один из важнейших за годы его президентства» — будет принят в ближайшее время. «Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, «если вдруг», - заявил Лукашенко.





О новых перспективах государственного управления, открытых Лукашенко, Thinktanks.by поговорил с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Егоровым.





«Здесь речь идет исключительно о транзите власти. Напомню, разговоры об изменении Конституции начались еще несколько лет назад, очевидно, что скрытой причиной этих инициатив в самом верху стал вопрос существования политической системы после смерти или ухода на пенсию самого Лукашенко, - сказал Андрей Егоров. - После событий 2020 года стало еще более очевидным, что режим не вечен. Анонсированный декрет — это ведь не первая попытка прояснить будущее транзита власти. Перспективы тех, кто поддерживает стстему — чиновников, силовиков и так далее — стали туманными, верхушка власти пытаются восстановить очертания будущего, поэтому и вываливаются на публику то Всебелорусское народное собрание в качестве коллективного органа, то Совбез как коллективный президент».





Сегодня Конституция не помешает даже декрету о монархии





Статья 89 Конституции Республики Беларусь гласит: «В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру». Декретом Конституция не меняется, для ее изменения необходимо решение парламента или референдум.





«Лукашенко сейчас может принять декрет, который будет всеми положениями противоречить Конституции — и все будет нормально. У нас Конституция не имеет прямого действия, Конституционный суд не может самостоятельно оспорить ничего, даже если будет введена монархия, например. Тут не возникает большой проблемы сейчас, но возникает большая проблема для будущего страны, - подчернул Андрей Егоров. - Если Конституцию не поменять в соответствии с этим декретом, то никакой надежной и однозначной схемы транзита не просматривается. Фактически, как только Лукашенко уходит, в стране возникает двоевластие — премьер с президентскими полномочиями и Совбез с президентскими полномочиями. И сразу возникает вопрос, кто кого должен распустить. Это задает конкурентное пространство политической игры, то есть ни о каком стабильном варианте транзита власти здесь речь не идет».





Нежизнеспобно и опасно





По мнению политолога, «будущего у этой системы нет в принципе». «Лукашенко пытается перевести систему из персоналистской в режим военной хунты. Что предлагается? Простая замена персоны, имеющей харизматическую легитимность, на орган, который такой легитимностью не обладает, значит он должен обладать либо традиционной легитимностью, либо рациональной легитимностью, которая обеспечивается коллегиальными процедурами — выборами, Конституцией и так далее. А этого не будет, нет механизмов — это назначаемый президентом орган. Вся эта система разваливается, все предлагаемое понижает целостность идеологии системы, нарратива, на котором она стоит. То, что предлагается — нежизнеспособно, это еще один шаг к краху системы, стабильности он не обеспечивает. Более того, будущий декрет не обеспечивает сторонников режима и уверенностью в завтрашнем дне. Нет перспективы — нет уверенности. Во-вторых, все это создает у Совбеза как коллективного органа естественные желания и размышления на тему «а не подвинуть ли Лукашенко пораньше?» Конечно, система старается вычищать людей с какими-то своими амбициями, но никогда не гарантирует отсутствие заговора как такового. Предложенные в последнее время обществу версии о заговорах — фантастичны, а вот при такой предлагаемой модели — напрашивается их реальное появление в военно-номенклатурной среде, скажем так, условия для сговора готовятся самим Лукашенко», - считает Андрей Егоров.





«Но нужно дождаться самого текста, если декрет все же увидит свет. Сам Совбез в нынешнем формате — тоже не исключительно силовая структура, то есть не вполне военная хунта, там есть и гражданские топ-чиновники. Кроме того, высшее чиновничество всегда зачищалось и перетасовывалось Александром Лукашенко. Он следит за противоречиями между существующими группами и контролирует их, выступает арбитром, обладает последним и безусловным решением. А уйдет — и кто будет решать при «коллективном президенте»? А ведь еще есть и скрытые от общества материальные интересы групп... Так что декрет может стать, скорее, сигналом тревоги многим в системе: никакой стабильности впереди нет, значит, надо думать самим о будущем своих детей, своей собственности и так далее. И тут могут начаться тараканьи бега, которые одинаково опасны как для независимости Беларуси, так и для самого существования режима», - отметил Андрей Егоров.