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Минэкономики Беларуси прогнозирует рост ВВП на 1,8% в I полугодии
Источник материала: Партизан
Самый большой вклад в экономику по-прежнему вносит промышленность (и не только нефтепереработка и добыча калийных удобрений), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники.
Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.
По его словам,
"Отрадно, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо. Есть трудности в строительстве в связи с холодной зимой, однако темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Уже введена почти треть жилья с господдержкой, запланированного на год. Сельское хозяйство еще не набрало нужные темпы роста. Пока проседают услуги", - сказал Дмитрий Ярошевич.
Он сказал, что на второй квартал Минэкономики смотрит с оптимизмом.
"Во-первых, выравниваются условия ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом, мы рассчитываем, что услуги будут вносить положительный вклад в рост ВВП. Кроме того, заработают наши инструменты поддержки: с мая вступает в силу указ по экспорту. Наша оценка полугодия на данный момент - рост ВВП на 1,8%", – заявил замминистра.
По его словам уменьшилась долговая нагрузка не предприятия, улучшились финансовые результаты по сравнению с прошлым годом, повысился объем прибыли.
Говоря о прогнозах по уровню инфляции, Дмитрий Ярошевич отметил, что в прошлом году Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития предрекали падение примерно белорусской экономики примерно на 3%. "Но мы завершили 2020 год с приростом на 2,9%", – отметил замминистра.
Вместе с тем он подчеркнул, что к прогнозам на этот год относится с осторожностью, поскольку очень высокая неопределенность ситуации с мировой экономикой. По его словам, уже в марте инфляция в Беларуси замедлилась. "Веских оснований пересматривать прогнозы социально-экономического развития страны мы не усматриваем", – подчеркнул Дмитрий Ярошевич.
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Самый большой вклад в экономику по-прежнему вносит промышленность (и не только нефтепереработка и добыча калийных удобрений), но и производство машин,...
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