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Макей: «Беларусь не планирует закрывать свои посольства в европейских странах и в Украине»

26.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам главы белорусского МИД, посольства сокращаются там, где уже невыгодно их держать.

Макей: «Беларусь не планирует закрывать свои посольства в европейских странах и в Украине»
Фото: Павел Мартинчик
Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, пишет kp.by, что Беларусь не планирует закрывать своим посольства в европейских странах и в Украине.

- Мы сокращаем посольства там, где нам уже невыгодно их содержать по причине малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. И поэтому мы сократим в нескольких странах наши посольства. Но здесь речь не идет о европейских странах, Украине и так далее. Конечно, мы будем продолжать взаимодействие со всеми государства, но будет обращать внимание на то, как к нам относятся, - подчеркнул Макей.

Он также добавил, что Беларусь нацелена на нормальные отношения со всеми партнерами, в числе которых и представители коллективного Запада.

- Мы готовы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и с представителями коллективного Запада. Но если вдруг кто-то этого не хочет, то мы будем вынуждены искать более надежных союзников в других регионах. Что касается России, то она остается нашим главным партнером и союзником. И если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что отходим от восточного направления. Мы планируем искать надежных партнеров и в других странах, которые имеют вес на международной арене, - заявил глава МИД.
 
 
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По словам главы белорусского МИД, посольства сокращаются там, где уже невыгодно их держать.
 
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