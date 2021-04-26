Может ли сейчас повториться Чернобыльская катастрофа - рассказывает специалист из США

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 26 апреля, исполняется 35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. У этой техногенной катастрофы было много причин, в том числе и конструктивные просчеты при проектировании реактора типа РБМК. Но как соблюдаются меры безопасности на западных АЭС? Чтобы узнать это, белорус Алексей Баранов, который сейчас живет в Канаде, поговорил с человеком, большую часть своей жизни проработавшим в атомной энергетике США инженером по безопасности. Грег (полное имя собеседника есть в редакции) рассказал о методах безопасности на американских АЭС, что спровоцировало аварию на ЧАЭС и может ли это повториться сейчас.



Вид на ЧАЭС в 2016 году. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— В 1981 году после первого курса университета на время летних каникул мне удалось устроится в отдел радиационной защиты АЭС Пич-Боттом в штате Пенсильвания, — рассказывает Грег. — Я работал там и в последующие годы во время летних каникул.

После окончания университета я решил продолжить свою карьеру в должности техника по радиационной защите — работал на контрактной основе, переезжая от АЭС к АЭС на время перезагрузки топлива и плановых остановок на обслуживание.

В дальнейшем меня позвали в программу подготовки к чрезвычайным ситуациям. В атомной энергетике США этому уделяется очень серьезное внимание. Ежегодно в рамках программы проводятся множественные учения, на которых отрабатывается все, начиная от таких специфических задач как измерение доз облучения, эвакуация облученного персонала и персонала с производственными травмами и определение зон радиоактивного заражения, до полномасштабных учений с участием персонала станции, правительственных организаций и контролирующих органов.

Моя специализация — это так называемая ALARA, система по минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций в сфере облучения персонала АЭС.

— Что вы знаете об аварии в Чернобыле и каковы, по вашему мнению, причины, приведшие к катастрофе?

— На момент аварии на ЧАЭС я работал на АЭС Саскуэханна в Пенсильвании. В тот момент мы все с большим вниманием следили за новостями, так как Чернобыльская авария могла отразится на всей мировой атомной индустрии.

В США существует INPO — Институт Атомной Энергетики США. Организация спонсируется энергетическими компаниями и была основана после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. Задача данной организации — повышение уровня безопасности и культуры безопасности в атомной энергетике. INPO подробно задокументировало все сведения о причинах аварии на ЧАЭС и выводы из них. Мы постоянно штудировали эту документацию и должны были знать ее досконально.

Было много факторов, которые привели к трагедии на ЧАЭС, в частности, отсутствие соответствующих защитных сооружений, неудачная конструкция реактора и другие. Я помню, что особо выделялось отсутствие адекватного плана контроля за реактивностью.

«На сегодняшний день вероятность аварии по причинам, вызвавшим катастрофу на ЧАЭС, ничтожно мала»

Утвержденная программа испытаний, которые проводились на момент аварии, не соблюдалась. Она либо не контролировалась, либо игнорировалась начальником смены, который мог и должен был остановить испытания при отклонении от программы. К тому же конструкция реактора РБМК такова, что при испарении охлаждающей жидкости реактивность увеличивается, что может привести к паровому взрыву, повреждению ядра и конструкции реактора в целом.

— По вашему мнению, могла ли авария, подобная Чернобыльской, случится в США?

— На сегодняшний день вероятность аварии по причинам, вызвавшим катастрофу на ЧАЭС, ничтожно мала. Процесс изменения реактивности реактора отрабатывается до мелочей, жестко контролируется, и особый контроль уделяется действиям операторов. К тому же INPO является тем фактором, который заставляет компании-операторы постоянно работать над улучшением существующих норм.

Могу назвать только один случай, когда INPO и Комиссия по Ядерному Регулированию США не сработали вовремя. Это случай на АЭС Дэвис-Бессе в штате Огайо, где утечка борной кислоты вызвала коррозию крышки реактора и только по счастливой случайности не привела к аварии.

Также можно вспомнить Фукусиму в Японии — это та авария, которую можно было предотвратить. В обоих случаях причиной была низкая культура безопасности, халатность, погоня за экономическими показателями и недостаточное внимание безопасности.



Разрушенные здания АЭС «Фукусима-1», 24 марта 2011 года. Фото: Reuters

— По вашему мнению, насколько открыто атомная энергетика США рассказывает об инцидентах?

— Большинство компаний-операторов открыто говорят об этом. Также Комиссия по Ядерному Регулированию публикует информацию обо всех инцидентах и аномалиях. Некоторые АЭС, такие как Найн-Майл-Поинт и Фицпатрик, пользуются поддержкой среди населения, хотя другие, например, Индиан-Поинт, Три-Майл-Айленд и Пилигрим, были закрыты под давлением общественности и по экономическим причинам.

— Какое отношение к безопасности в атомной промышленности?

— Мое личное мнение, что культура безопасности в отрасли на высоте. Существует постоянное давление на компании в плане повышения культуры безопасности и культуры производства. Работники сами могут поднимать проблемы безопасности без опасения получить негативные последствия. Многие работники, заявлявшие о нарушениях, находятся под защитой закона. Любые вопросы, касающиеся безопасности, как правило, рассматриваются очень серьезно.

— Есть ли система сбора и документирования выводов о причинах инцидентов?

— INPO и есть данная система. Кроме того, любой план работ должен включать пункт с оценкой предстоящих работ через призму накопленного опыта. Как говорил один из моих руководителей, совершать ошибки — это нормально, но упаси тебя бог сделать ошибку, которую до тебя уже кто-то делал.