10 видов острых перцев и полкило мандаринов. Что выращивают минчане под фитолампой кроме рассады

Источник материала: Tut.by

Искусственный свет для растений огородники используют давно, но в этом сезоне окна с ярко-розовыми лампами встречаются в Минске заметно чаще. Наши герои говорят, что это не протестный знак, просто до нас дошел тренд на фитолампы. Почитайте, как под специальным светом (и не всегда — розовым) минчане выращивают помидоры для салатов, перец-призрак для розыгрышей и мандарины для души.

Полина. Потратила 250 рублей на фотосинтез





Полина живет на первом этаже, квартира с северной стороны дома. В таких условиях, говорит девушка, хорошо растут только орхидеи, а у Полины особые чувства к цитрусовым. Чтобы вырастить их на подоконнике, минчанка купила фитолампы.

Светильники излучают волны красного и синего спектра, из-за чего растения активно фотосинтезируют.

— Светодиоды пробовала и китайские, и российские, но теперь дошла до профессиональных. Китайская лампа лучше, чем никакая, но качественные дольше служат. Моя стоит 250 рублей. Дороговато, зато на мандарине почти 20 приростков с бутонами.





Полина выращивает под искусственным светом лимоны, мандарины (по полкило в сезон), рассаду, самоопыляемые огурцы, салаты, низкорослые помидоры и перцы (привозит несколько кустиков с дачи и с осени до нового года собирает урожай). В этом году замахнется еще на домашний арбуз и баклажан.

Девушка говорит, что ухаживать за огородом несложно. Поливать, включать лампы и раз в год пересаживать растения в новую землю, выбирая горшок литров на десять.

— У меня все помещается на стандартном подоконнике — 30 сантиметров, хотя некоторые культуры можно вырастить в подвесном кашпо на балконе. Растила так перцы, а знакомая — баклажаны. Для зелени я куплю металлический стеллаж с широкими полками.





Полина коренная минчанка, но с самого детства в первых числах марта ее увозили на дачу и только в октябре привозили в город. Девушка смотрела, как бабушка выращивает рассаду и ухаживает за огородом, а потом стала помогать. Сейчас наоборот — бабушка наблюдает, как Полина управляется с дачным участком. Иногда что-нибудь рекомендует.





— Бабушкины советы теперь являются научно подтвержденными. Например, что не надо подкармливать рассаду почти до высадки в грунт, если растение само этого не просит. Листья пожелтели — нужна азотная подкормка, если прожилки стали светло-зелеными — кальция не хватает. А так опрыскивать ничем не надо. Я склоняюсь больше к научным данным, но найти такую информацию в интернете нелегко. Во многих блогах и статьях пишут мифы.

Василий. Вспомнил школьную физику и смастерил мини-ферму для острых перцев





Василий Козел разместил огород на трехъярусном стеллаже. Десяток проводов, насосы и лампы создают растениям искусственную среду без почвы. Это самодельная гидропонная система (такие используют в регионах, где климат не подходит для земледелия). Минчанин собрал ее из ведерок от сыра и шлангов, когда окончательно разочаровался в горшках с землей.





— Два года назад мы уехали на выходные, а кошка опрокинула несколько горшков. Вымазала балкон и на лапах разнесла грязь по всей квартире. С тех пор я ничего не ращу в земле. Но это еще потому, что земля нестабильна, в ней многое зависит от бактерий. А если корням вдруг не хватает питания, им некуда расти, чтобы его добыть. Ну и меня бесят сциариды (грибные комарики. — Прим. TUT.BY), рано или поздно они появляются в любой земле.

Гидропоника, говорит Василий, для ленивых.

— Не надо думать, когда поливать, когда свет включать — все на таймерах. Я настроил лампы на 12−14 часов работы, чтобы выполнить минимальное значение нормы по свету. Можно бы и больше, для огурцов например, но не хочется платить за электричество по 50 рублей сверху.





Повторив закон Ома, можно собрать фитолампы из готовых светодиодных модулей. Василий так и сделал. Он считает, что розовые светильники были на пике несколько лет назад, а сейчас выгоднее использовать белый свет.

— Технологии белых диодов развиваются, а цены на них падают из-за конкуренции. С помощью приложений на телефоне можно проверить, сколько света от этих ламп попадает на растение. Чтобы сделать то же самое с розовой лампой, нужна экспертиза в лаборатории — только там есть качественные спектрографы. Получается, что для продавцов фитолампы с белым светом товар неудобный — дешевые и легко проверяются. А розовые лампы маркетологи продвигают активно, можно некачественное продать подороже.

Для гидропоники выпускают специальные питательные растворы. Но Василий покупает обычные водорастворимые удобрения (эффект тот же, но дешевле) или готовит их своими руками.





— Я сам замешиваю питательный раствор с макро- и микроэлементами. Для меня это игра. Листик пожелтел — не хватает элемента, пересматриваю состав. Сейчас изучаю поведение земляничного физалиса, хочу выращивать его на продажу. А после лета попробую что-нибудь вроде папайи, манго или киви. Экзотические растения более тонко реагируют на изменения, это новый уровень в игре.

Большую часть стеллажа занимают острые перцы. Василий насобирал семена более десяти видов: покупал у коллекционеров, привозил из-за границы, выменивал у белорусских любителей острого.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Эти перцы, в отличие от болгарских, сумасшедше красиво вызревают. У них уникальный аромат, за который, к сожалению, мы платим обожженным ртом. Я выращиваю от классических халапеньо до перца-призрака. В Индии им мажут заборы, чтобы дикие слоны в ужасе убегали от поселений. Обычно из перцев делаю соусы, а излишки забирают знакомые: кто-то тоже для соусов, кто-то для розыгрышей.





Раньше Василий серьезно увлекался рыбалкой. Но когда родились дети, профессиональные удочки и блесны сменились семенами и удобрениями.

— Гидропоника — отличное хобби для дома. Если бы мог одну комнату превратить в теплицу с кучей ламп, я бы это сделал. Что огурцы, что помидоры — даже самый плохой вкусовой результат на подоконнике превосходит магазинные овощи.

Екатерина. Купила карликовые помидоры, а они выросли на весь балкон





Екатерина Черепенникова купила фитолампы в прошлом году. Одну для маминой рассады, другую для своего мини-огорода на подоконнике. Говорит, эффекта пока не замечает, но у мамы рассада красивая.

Впервые что-то вырастить в квартире Екатерина попробовала 10 лет назад, ее мама увидела в интернете, что так можно.

— Я купила помидоры, вроде как сорт мини, но в итоге они выросли на весь балкон. Помню, училась их опылять кисточкой, потому что в квартире это делать некому. Они хорошо цвели — на балкон просто не выйти. В итоге я все выкинула, не дождавшись урожая.





Вторая попытка вырастить овощи случилась пару лет назад. Любовь к помидорам никуда не делась, а Екатерина как раз переехала в квартиру побольше. Теперь у нее два балкона, на которых кроме томатов растут базилик, салат, микрозелень.

— Я опробовала разные сорта помидоров, остановилась на томатах Пиноккио. В салат добавить можно, но запрос семьи 10 кустов не покрывают. Чтобы заменить магазинные овощи, нужно гораздо больше места и времени отдать под огородничество. А у меня это хобби.

У Екатерины есть и другие увлечения. Она вяжет, фотографирует рассветы с 17-го этажа и ведет инстаграм своей таксы.





— От щенка рассаде доставалось. Но Клякса теперь подросла, горшки ее не так интересуют, хотя на балкон собаку все равно не пускаем. У меня с огородом только одна проблема — когда летом уезжаешь в отпуск, найти кого-то поливать растения.