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В центре Витебска столкнулись BMW и Volkswagen: пострадала женщина
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около восьми часов вечера 25 апреля на улице Замковой в Витебске — рядом с драмтеатром,
18-летний водитель Volkswagen Polo поворачивал на перекрестке на улицу Калинина и не уступил дорогу встречному BMW 523, за рулем которого был 23-летний парень.
Машины столкнулись, 55-летняя пассажирка BMW получила травмы.
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ДТП произошло около восьми часов вечера 25 апреля на улице Замковой в Витебске - рядом с драмтеатром.
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