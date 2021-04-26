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В центре Витебска столкнулись BMW и Volkswagen: пострадала женщина

26.04.2021 08:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около восьми часов вечера 25 апреля на улице Замковой в Витебске — рядом с драмтеатром, сообщает ГАИ региона.


18-летний водитель Volkswagen Polo поворачивал на перекрестке на улицу Калинина и не уступил дорогу встречному BMW 523, за рулем которого был 23-летний парень.

Машины столкнулись, 55-летняя пассажирка BMW получила травмы.

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Теги: Витебск
 
 
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ДТП произошло около восьми часов вечера 25 апреля на улице Замковой в Витебске - рядом с драмтеатром.
 
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