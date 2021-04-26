В Орше «КамАЗ» въехал в частный двор и едва не протаранил дом

Источник материала: Tut.by

Авария произошла вечером 25 апреля на улице Шкловской в Орше. «КамАЗ» с песком въехал во двор и едва не протаранил частный дом, сообщает orsha.eu.



Фото: orsha.eu

«КамАЗ», принадлежащий строительной компании «Кардена», вез песок. На улице Шкловской грузовик въехал на частный участок и едва не протаранил дом.

Никто не пострадал. «КамАЗ» поднимали экскаватором.

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