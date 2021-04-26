|
В Орше «КамАЗ» въехал в частный двор и едва не протаранил дом
Источник материала: Tut.by
Авария произошла вечером 25 апреля на улице Шкловской в Орше. «КамАЗ» с песком въехал во двор и едва не протаранил частный дом,
«КамАЗ», принадлежащий строительной компании «Кардена», вез песок. На улице Шкловской грузовик въехал на частный участок и едва не протаранил дом.
Никто не пострадал. «КамАЗ» поднимали экскаватором.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 25 апреля на улице Шкловской в Орше.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)