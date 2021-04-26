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Почти как в Варшаве? Оценили минские новостройки с дворами без машин
Источник материала: Onliner
«Могут же, если захотят», — думали мы, гуляя по новым жилым комплексам Минска. Похоже, у нас постепенно приживаются стандарты, давно ставшие нормой в Европе. Застройщики наконец-то начали вкладываться в благоустройство, озеленение и, как говорят урбанисты, создание комфортной жилой среды. Мы изучили три новостройки, где обустроены дворы без машин, и показываем, чем они хороши (а чем не очень).
Еще не так давно все минские застройщики работали по одному шаблону. Что представлял собой двор любого нового дома? Непонятный пустырь с парковкой, дешевые качели, выбивалки для ковров, пару тощих саженцев и кустов. В плане благоустройства даже претендующие на комфорт-класс комплексы мало чем отличались от бюджетного жилья для льготников. Первопроходцем в области новых стандартов стала «Новая Боровая». Оказалось, квадратные метры в замкадном квартале можно продавать по вполне себе столичным ценам. Стоит только немного потратиться на приличные детские площадки, отделку фасада и туи под окнами, убрать парковки из дворов, — и обычная панелька становится модным местом, где так и хочется поселиться. Пусть звучало это и пафосно, но застройщик оказался прав, говоря, что устанавливает новые правила на рынке. Спустя пару лет похожие кварталы от других девелоперов стали появляться и в самом Минске.
Один из кварталов в «Новой Боровой»
«Комфорт Парк»
Старый район возле бульвара Грибоедова давно застраивается жильем разной степени престижности. Несколько лет назад солидный кусок земли получила компания «Строминвест». Участок ей выделялся по решению Мингорисполкома, а не по результатам открытого аукциона, как это заведено. Девелопер сносит частный сектор и двухэтажки, расселяет людей и за свой счет строит новое жилье — без долевки и облигаций. Это значит, что здесь можно купить только готовую квартиру, без рисков попасть в долгострой. Но и сэкономить привычным образом за счет вхождения на стадии котлована не получится.
Комплекс позиционируется в категории «Комфорт» и будет состоять из шести многоквартирных домов и отдельного паркинга. Полностью завершить проект планируют в 2023 году, а пока же готова первая многоэтажка — она протянулась вдоль улицы Тимирязева.
На фоне соседних серых высоток фасад новостройки смотрится свежо: увеличенные по высоте оконные проемы, симпатичные балкончики без остекления со стороны двора. Вместо вездесущей штукатурки, имеющей свойство выгорать на солнце, — фиброцементные фасадные панели.
Интересная деталь — каждая квартира имеет корзину для внешнего блока кондиционера. Такие решения мы видели в новостройках Москвы, а вот в Минске замечать практически не доводилось. Спрятанные в короба белые ящики не испортят своим беспорядочным расположением фасады.
«Вообще, размещение кондиционеров на каркасных улицах в Минске запрещено, а Тимирязева относится к таковым. Но если кондиционер предусмотрен по проекту, как в нашем случае, — то можно», — поясняет нам представитель застройщика.
Подъезды здесь сквозные, с прозрачными дверями. Принципы безбарьерной среды соблюдены — со стороны дороги лифт расположен в одном уровне с тротуаром. А вот чтобы выйти из подъезда во внутренний двор, надо уже преодолеть ступеньки.
Подъезды достаточно просторные, светлые и отделаны со вкусом, с уклоном в природную тематику (плитка под дерево возле лифтов и искусственная зелень рядом с лестницей). В зоне почтовых ящиков интерьер дополнен декоративными гипсовыми панелями во всю стену.
Выходим во внутренний двор, который будут делить жильцы двух домов. Это общее пространство, закрытое для чужаков с улицы. Во дворе не предусмотрена парковка, и сюда вообще нельзя будет заехать на машине (даже на минуточку).
Первое, что обращает на себя внимание, — вместо стандартных тонких прутиков застройщик высадил вполне уже взрослые сосны и канадские клены. Их не так много, чтобы двор можно было назвать утопающим в зелени, но для Минска и это уже прогресс. Говорят, деревья везли в Беларусь из питомников Польши и Германии.
В районе детской площадки дизайнеры поиграли с рельефом — получилось несколько зеленых холмиков, которые оживляют ландшафт и зонируют пространство.
Вымощенные плиткой дорожки чередуются с газоном и декоративной подсыпкой из древесной коры. На детской площадке комбинированное покрытие — прорезиненный ковер и песок.
Игровые площадки разделены на две зоны (чтобы вся детвора не скапливалась в одном месте и не слишком шумела под окнами). Еще одна площадка (для детей постарше) будет во второй части двора, которая сдается немного позже.
Укрыться от дождя или поработать с ноутбуком на свежем воздухе можно будет вот в таких деревянных беседках-перголах.
Вообще, в этом дворе трудно найти какие-то примелькавшиеся типовые решения — все выглядит оригинально. Вот, к примеру, лавочки с бетонным основанием, которые изогнуты волной и повторяют контуры тротуара.
Велобоксов во дворе мы не обнаружили. Говорят, жильцы смогут хранить велосипеды в подвале. Там же можно будет оставлять шины и прочее добро, которому не место в квартире. Правда, подвальный техэтаж никак не зонирован, и вообще непонятно, как тут все будет организовано. Пока просто голые стены.
Теперь о проблемах. Шум! Да, Тимирязева — шумная улица, и что бы ни говорил застройщик о «двухкамерных стеклопакетах», а мотоциклисты в 4 утра разбудят кого угодно. Но автотранспорт — лишь полбеды. Рядом железная дорога и метродепо. Старые электрички при торможении издают неприятнейший скрип. Трудно сказать, можно ли к нему привыкнуть со временем.
Что еще не может не смущать, так это близость радиаторного завода. В последние годы, правда, он уже не коптит небо. Предприятие погрязло в долгах и доведено до банкротства, вынуждено было продавать имущество на аукционе.
Еще одна проблема — парковка. По словам представителя застройщика, на каждую квартиру будет приходиться по 0,6—0,8 машино-места. И это с учетом паркинга, где места будут продаваться примерно за $12—15 тыс. Где будут оставлять свои автомобили жильцы, которым не хватит мест? Согласитесь, это довольно странная ситуация, когда ты покупаешь квартиру в доме комфорт-класса, а вечером кружишь по дворам соседних кварталов в поисках свободного места.
Что же касается цен в «Комфорт Парке», то они варьируются от $1475 по курсу за «квадрат» в трешках (76—77 кв. м) до $1550 в евродвушках (50 кв. м). Можно платить в рассрочку: первый взнос — 50%, а далее равными частями в течение двух лет. До полной оплаты оформляется договор найма с застройщиком.
«Левада»
«Айрон» — один из немногих минских застройщиков, который не обещает золотых гор и строит в срок, а порой и с завидным опережением графика. Компания не раз участвовала в аукционах по продаже площадок в Минске и становилась их победителем. В 2016 году почти за $9 млн девелопер приобрел право застройки территории бывшей птицефабрики имени Крупской на улице Нововиленской.
Было сразу понятно, что обычный многоэтажный «спальник» здесь появиться не может (хотя в Минске, мы знаем, все возможно). Слишком уж хороша площадка на противоположном от Dreamland берегу Свислочи. Делиться планами «Айрон» не спешил, в итоге лишь спустя два года заждавшимся потенциальным дольщикам был явлен проект под названием «Левада» — жилой район с умеренной плотностью застройки, уютными дворами без машин и ландшафтным дизайном.
В отдаленной перспективе «Левада» — это 25 жилых домов высотой от 4 до 9 этажей (6,5 тыс. жителей), плюс своя школа и детский сад. Пока же готовы только несколько первых домов, и мы уже можем заглянуть к ним во двор.
Скамейки для отдыха прямо под окнами — выглядит красиво, но будут ли довольны жильцы первых этажей?
Вход в подъезд без ступенек и громоздких пандусов. Удивительно, почему одни застройщики могут, а другие нет?
Подъезды — ставим лайк.
Каждый подъезд сквозной — один выход на парковку, другой во внутренний закрытый двор. И двор этот, надо заметить, достаточно большой — метров 200 в длину. Конечно, благоустройство еще не завершено, но в целом концепция ясна. Несколько детских площадок с хорошим польским оборудованием, деревянные беседки, интересные скамейки, где можно посидеть и целой компанией, и в одиночестве. Пешеходные дорожки делят пространство на сектора, в каждом из которых жильцы смогут себя чем-то занять.
В обустройстве двора обильно использованы камни — от совсем мелких до настоящих валунов. Что ж, выглядит красиво.
Не хватает разве что взрослых деревьев и кустов, озеленения на среднем ярусе. Ну почему бы не пересадить из питомника хотя бы одну пышную сосну — технологии же позволяют. А еще куда-то подевались холмы, которые были изображены на рендерах. Ведь будущим жильцам когда-то обещали «ландшафтный двор с уникальным рельефом». Впрочем, стоит подождать. Судя по пустующим участкам, перед нами еще не окончательный результат.
Минус первый этаж, куда можно спуститься на лифте, отведен под кладовые помещения и места для хранения велосипедов.
И еще одно нестандартное для Минска ноу-хау — подземная система хранения мусора. Крышка металлического ящика открывается нажатием ноги на педаль, внизу же стоят обычные контейнеры. Когда приезжает мусоровоз, вся платформа с контейнерами поднимается.
Коротко о ценах в готовых домах. Машино-место во дворе — $5500 по курсу. Квадратный метр в однокомнатных квартирах — $1500 (40—43 кв. м), в двухкомнатных — $1400 (60—63 кв. м) и $1450 (49—55 кв. м), в трехкомнатных — от $1300 (78 кв. м).
«Олимпик Парк»
«Олимпик Парк», ради которого двигали границы заказника «Лебяжий», стал одним из первых жилых комплексов Минска с двором без машин. Несколько лет назад мы уже делали небольшой обзор. С тех пор были сданы новые дома, а территория для прогулок значительно расширилась.
Особенность проекта в том, что места для автомобилей здесь предусмотрены не только по периметру квартала, но и на открытых парковках, занимающих первый этаж многоквартирных домов. Выше парковки находится технический этаж, а дальше — четыре-пять жилых.
Такие машино-места под домами застройщик «Тапас» продает за $20 тыс. по курсу. А всего в готовой части комплекса (без учета таунхаусов и коттеджей) 869 мест для автомобилей и 589 квартир. Выходит, почти полтора машино-места на каждую квартиру.
Так подъезд выглядит изнутри. Глянцевая плитка, металлические поручни. Да, неплохо, но не слишком современно. Нет в таких интерьерах теплоты и уюта.
На фото ниже — техэтаж над уровнем парковки в одном из новых домов. Здесь жильцы смогут хранить велосипеды и шины. Места много, но не совсем понятно, почему застройщик не выделил специальные кладовые помещения, которые могут быть закреплены за каждой квартирой.
Спускаемся во двор. Здесь дорожки, газон, лавочки и невысокие туи. «Тапас» решил не тратиться ни на взрослые деревья, ни на альпийские горки, ни на какие-то другие ландшафтные изыски. Вероятно, застройщик посчитал, что жильцам будет достаточно и соседства с заказником.
Эти туи были высажены еще в 2018 году
Новая часть двора выглядит совсем уж пусто и безжизненно. Это точно премиум-класс?
Детских площадок во внутреннем дворе нет, но оно и к лучшему. Это пространство предназначено для спокойного отдыха и прогулок. Горки, лазалки и карусели для детей расположены с обратной стороны домов. Одна площадка со стандартным российским оборудованием, другая — с современным польским.
И кратко о ценах. В готовых домах за метр в однушках (69,4 кв. м) просят $1690 по курсу, в двушках (85,1—89 кв. м) — $1600—1750, в трешках (92,3—118, 7 кв. м) — $1720—2250. А если нужен пентхаус, готовьте $1880—1950 за «квадрат».
Конечно, минские дворы без машин пока еще не дотягивают до тех стандартов благоустройства, что мы видели в
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