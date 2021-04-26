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Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

26.04.2021 08:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По каким критериям вы выбираете шины? Наверняка в такой последовательности: бренд, цена и… отзывы. Также принято спрашивать «ну как?», слушать рекомендации всех и вся и самому давать советы, основанные на чьем-то опыте или слухах. Но мы решили пойти другим путем: собрали 5 комплектов «кроссоверных» шин 215/60 R17 от разных производителей (от самых бюджетных до премиальных) на сравнительный тест. Результаты нас удивили.

Краткое содержание

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Что тестируем?

Участников теста подбирали таким образом, чтобы сделать «срез» всего сегмента — от самых доступных до премиальных шин. Это позволит получить четкое представление о соотношении цена/качество и наконец-то даст четкий ответ на вопрос «А стоит ли переплачивать за бренд и насколько хуже дешевые модели?».

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Самый доступный комплект шин в нашем сравнительном тесте — Cordiant Sport 3. Обошелся он в 440 рублей. Это действительно бюджетно: по сути, стоимость обычной легковой резины. Компанию российской шине составила наша «Белшина», а точнее — AstartA SUV BEL-402, поскольку упоминания самого бренда на покрышке нет. Кстати, семейство AstartA устанавливается на продукцию завода «БелДжи», а конкретно эта модель подходит по размерности кроссоверу Coolray. Стоимость комплекта — 454 рубля.

На этом бюджетный сегмент заканчивается, начинается средний. И самым доступным его представителем является сербский Tigar SUV Summer по цене от 708 до 792 рублей за комплект. Компанию ему в этом сегменте составит Hankook Ventus Prime3, который обошелся нам в 840 рублей. Ну и на вершине ценового подиума оказались Michelin Primacy 4 за 1352 рубля.

Автомобильные шины Cordiant Sport 3 215/60R17 100V
123 отзыва
летние, для легковых автомобилей
107 р.
18 предложений
Автомобильные шины Белшина AstartA SUV BEL-402 215/60R17 96H
3 отзыва
летние, для легковых автомобилей
110 р.
21 предложение
Автомобильные шины Tigar SUV Summer 215/60R17 96V
17 отзывов
летние, для внедорожников
172 р.
17 предложений
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 215/60R17 96V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
221 р.
11 предложений
Автомобильные шины Michelin Primacy 4 215/60R17 96H
13 отзывов
летние, для легковых автомобилей
338 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все летние шины в Каталоге

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

О методике сравнительных испытаний

Самое главное в этом деле — не что испытывать, а как. Краеугольный камень именно сравнительных тестов — это повторяемость результата. Условия должны быть такими, чтобы шина №1 показала одинаковый результат и в начале тестовой сессии, и в конце. Если же вначале она останавливала авто за 15 метров, а в конце — за 18, значит, условия изменились, и сравнивать результаты всех 5 комплектов некорректно.

Как добиться повторяемости результата? Делать все быстро и при стабильной погоде. В идеале одно упражнение нужно выполнять в течение часа, методично проделывая одинаковый цикл на каждом комплекте. Поставил шины, оттормозился 5 раз со стабильным результатом, проехал круг для охлаждения тормозов, возвращаешься в бокс. Ставишь другой комплект — и точно по такому же циклу.

Если изначально в авто было два члена экипажа — значит, их должно быть двое во время всего цикла испытаний. Если погода резко поменялась (пошел дождь, резко похолодало или, наоборот, припекло солнце), в конце тестового цикла обязательно нужно снова поставить комплект №1 и сравнить результаты. Расхождение не должно составлять более 3%, иначе все нужно переделывать — условия были не идентичны.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

На профессиональных шинных полигонах обеспечение повторяемости результата не составляет проблем: все шины заранее надеты на диски, отбалансированы, измерительная аппаратура установлена и протестирована. Садись за руль, соблюдай одинаковый цикл тестирования — и все результаты ложатся кучно, за один час вполне реально протестировать хоть 10 комплектов.

Но в стране, где все для жизни, условия немного иные. Во-первых, нет шинных полигонов — с тарированными покрытиями, с правильно орошаемыми водой трассами и т. д. Приходится использовать то, что есть — «Республиканский полигон для испытания мобильных машин» в Липках.

Во-вторых, на 5 комплектов шин у нас было только 2 комплекта дисков. Как при таких исходных данных обеспечить одинаковые условия для теста? Правильно — воспользоваться услугами мобильного шиномонтажа. У нас изначально смонтированы 2 комплекта, и работать мы будем по следующему принципу: откатываем комплект №1, отдаем его для монтажа комплекта №3, а сами пока тестируем №2. Конечно, были сомнения, что шины будут тестироваться с одинаковым временным интервалом, но, забегая вперед, сообщаем — ребята справились на отлично! Наверное, они не раз и не два пожалели, что ввязались в такую авантюру, потому что работать пришлось в «формульном» режиме, буквально за 10 минут «переобувая» комплект за комплектом. Но ни одной лишней минуты простоя по причине задержки монтажа у нас не было.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Взвешивание

Первым упражнением в нашем сравнительном тесте стало взвешивание. Вращающаяся масса имеет довольно сильное влияние на динамику разгона и расход топлива, поэтому любители погонять и «дальнобойщики» должны учитывать этот параметр. Всем остальным — просто для информации.

Самым тяжелым оказался Tigar — 11,7 кг. Следом за ним идут Cordiant с 11,2 кг и AstartA с 11,1 кг. А вот Hankook оказался заметно легче — 10,7 кг. Но даже ему далеко до лидера — Michelin, который потянул всего на 9,8 кг. Разница с аутсайдером — почти 2 кг. Получается, что весь комплект будет весить почти на 8 кг больше.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Вынужденные корректировки

Изначально сравнительный тест мы планировали сделать так же, как и в прошлый раз. Замерить тормозной путь на сухом и мокром асфальте, сравнить максимальную скорость при повороте, также на сухом и мокром асфальте, а затем замерить выбег, что косвенно продемонстрирует разницу в сопротивлении качению.

Кстати, этот замер мы хотели сделать профессионально, на стенде. Но выяснилось, что такой стенд есть только у «Белшины». А там нас вежливо попросили предоставить письма от всех остальных производителей — что они не против такого тестирования. В общем, не судьба.

Список остальных упражнений по ходу теста также пришлось корректировать. Выяснилось, что при выбеге нет стабильного результата: даже при соблюдении абсолютно идентичного цикла разбежка на одном комплекте составляла 10—15 метров. Так не делается — отменяем.

Точно так же пришлось поступить и с поворотом. На сухом асфальте все комплекты проходят его практически с идентичной скоростью плюс-минус 2 км/ч (именно с таким шагом регулируется ограничитель скорости в редакционной Arkana). А на мокром асфальте начинается та же история, что и с выбегом: результаты очень нестабильны, как и погода. Поэтому выбег мы вычеркнули, оставив сухое и мокрое торможение, а поворот заменили... гоночным треком!

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Тест №1. Трек

Да, в Беларуси наконец-то появилась возможность легально носиться по гоночному треку! В нашем случае — для сравнительного теста шин, а для всех остальных — просто в кайф, «прокачивая скилы» или соревнуясь с друзьями. Формат трек-дня такой: регистрируешься у организаторов, приезжаешь на трек, оплачиваешь, получаешь прибор телеметрии и становишься в свою группу. Группы формируются по скорости: быстрые едут с быстрыми, медленные — с медленными. Если пилот быстро прогрессирует, его переводят в более быструю группу, и наоборот. Таким образом, никто никому не мешает, все ездят «чисто», без помех. Трек-день длится около 3 часов. За это время каждый экипаж проезжает примерно 10 сессий, каждая из которых состоит из прогревочного круга, 2 «боевых» и завершающего, не идущего в зачет.

Трек-дни проводятся регулярно, разными командами, но конкретно по средам все организовывает команда URacing — они-то и «приютили» нас, пообещав всячески содействовать сравнительному тесту. Ведь было совершенно непонятно, в какую группу нас ставить, насколько медленнее или быстрее будет Arkana на каждом из комплектов и успеем ли мы «переобуться» нужное количество раз, чтобы и в формат трек-дня вписаться, никому не мешая, и все комплекты откатать.




Но наши монтажники Константин и Владислав отработали безупречно. Мы ни разу не опоздали к старту своего заезда, откатали все шины и даже успели снова «переобуться» в комплект №1, чтобы убедиться в стабильности результатов. На полный цикл «снять №1 — поставить №2 — „переобуть“ №3» у них уходило меньше 10 минут. У нас даже оставалось время снять перебивки для видео, во время ожидания старта. Кстати, Владиславу только недавно исполнилось 18 лет, он начал работать с отцом — и этот день, нам кажется, запомнит надолго.




Начался трек-день с Cordiant. Поскольку этот комплект был первым, сказать «хорошо или плохо» пока невозможно. Лучшее время — 1.15.585, оно станет отправной точкой в нашей системе координат. А что по ощущениям? Обычные — Arkana ехала плавно, нейтрально, с мягкими скольжениями всех четырех колес на дуге, очень спокойно реагируя на «перекладки» в S-образных поворотах и демонстрируя легкий снос в узких виражах. Общий вывод: спокойно, нейтрально, но не очень интересно.

Автомобильные шины Cordiant Sport 3 215/60R17 100V
123 отзыва
летние, для легковых автомобилей
107 р.
18 предложений
Все шины Cordiant в Каталоге

Вторым номером пошла AstartA. Хм, а вот это уже интересно! Данные профессиональной телеметрии недоступны онлайн (особенно мне, за рулем), но уже первые виражи показали — она быстрее, она четче. В характере Arkana проявились нотки азарта, она веселее заходила на дугу, дольше держалась без сноса и в целом вела себя как-то собраннее, безопаснее. Если бы сессия состояла из большего количества «боевых» кругов, можно было бы проехать и быстрее, но в этот раз — 1.15.019. Не намного быстрее, однако гораздо азартнее и при этом безопаснее.

Автомобильные шины Белшина AstartA SUV BEL-402 215/60R17 96H
3 отзыва
летние, для легковых автомобилей
110 р.
21 предложение
Все шины "Белшина" в Каталоге

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Кто там следующий? Tigar? Не удивляйтесь вопросу: мы специально попросили парней «переобувать» комплекты в рандомном порядке, чтобы у пилота не возникало «эффекта плацебо». Получалось, что сначала машина проезжала сессию, пилот записывал на видео впечатления и только после этого узнавал, что за комплект стоял. А еще позднее — его время. Так что потом можно было сопоставить все — и ощущения, и лучшее время.

Но с Tigar никакой интриги не получилось. «Э-э-э, куда ты?» — началось уже с первого поворота. Только что радовавшая азартным поведением Arkana вдруг превратилась в увальня и размазню. Каждый поворот — с сильным сносом, скоростная дуга — с заносом задней оси, а «перекладки» на S-образных виражах активировали дремавшую до этого систему стабилизации, которая на долгие секунды ограничивала подачу тяги двигателя. Результат оправдал ожидания: 1.17.488.

Автомобильные шины Tigar SUV Summer 215/60R17 96V
17 отзывов
летние, для внедорожников
172 р.
17 предложений
Все шины Tigar в Каталоге

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Следующий заезд — и впечатления от Arkana снова кардинально меняются. Трансформация из увальня в спорт-SUV настолько стремительна, что уже на прогревочном круге мы начинаем приближаться к сопернику впереди. Скорость вырастает прямо на глазах: если в конце прямика старт-финиш я обычно ехал 80—85 км/ч, то сейчас краем глаза замечаю, что счет пошел за 90. Не знаю, что за комплект (подозреваю, какой-то из дорогих), но за такое преображение не грех и приплатить — меняется характер машины, меняется скорость, меняются ощущения. Ты едешь гораздо быстрее, но чувствуешь себя увереннее. Почти нет сноса, отличный зацеп во всех поворотах, система стабилизации словно отключилась — машина «клеится» к трассе и ведет себя отлично. Если в предыдущих заездах, особенно на Tigar, возникала мысль «ну не место Arkana на гоночном треке», то сейчас — «а почему бы и нет?». Снова сожалеем, что мало «боевых» кругов, здесь потенциал можно было бы раскрыть гораздо сильнее. Однако повторяем мантру про «повторяемость результата» — условия для всех одинаковые. Два круга, лучшее время — 1.14.587. И добиваемся мы его на... Hankook.

Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 215/60R17 96V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
221 р.
11 предложений
Все шины Hankook в Каталоге

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Вот это поворот! Поскольку интриги с угадыванием комплекта больше нет, то ждем следующего, еще более впечатляющего результата, ведь на трассу выходит Michelin. И с первого виража становится понятно, что он «может» — машина держится так же крепко, и можно смело увеличивать темп. Но как только начался «боевой» круг, Michelin продемонстрировал обе стороны своего характера. Одна — это отличный «зацеп», скорость в конце прямика тоже уходит за 90 км/ч. Вторая — это резкий срыв задней оси в скольжение, которое мгновенно активирует ESP. Газ в полу, траектория максимально широкая, никаких резких движений — но мы теряем время почти в каждом повороте, особенно на S-образных, где «перекладка» вызывает снос задней оси и снова будит ESP. Да, не было бы ее, Michelin наверняка бы оказался быстрейшим. Но в данном случае — третий.

Автомобильные шины Michelin Primacy 4 215/60R17 96H
13 отзывов
летние, для легковых автомобилей
338 р.
1 предложение
Все шины Michelin в Каталоге

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Финальная таблица заездов выглядит так:

  1. Hankook Véntus Prime3 — 1.14.587.
  2. AstartA SUV BEL-402 — 1.15.019.
  3. Michelin Primacy 4 — 1.15.651.
  4. Cordiant Sport 3 — 1.15.585.
  5. Tigar SUV Summer — 1.17.488.

Конечно, разница в секунду-две не очень впечатляет, но вместе с ощущениями от поведения каждой шины (и преображения характера Arkana) это уже информация для размышления. Гораздо более полезная, чем скорость прохождения поворота.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Тест №2. Замеры тормозного пути

Здесь все гораздо проще: никаких субъективных ощущений, только замеры с помощью прибора Racelogic VBOX Sport. Наша задача — убедиться, что условия одинаковы для всех, результаты ложатся кучно, и затем выбрать лучший из них. И здесь, по сути, важнее всего было то, что наши шиномонтажники работали очень быстро, поэтому условия действительно оказались одинаковы для всех.

Итак, торможение с 60 до 0 км/ч, замеряется в метрах. На сухом асфальте наши участники поделили подиум в следующем порядке:

  1. Hankook — 13,49.
  2. Michelin — 14,01.
  3. Cordiant — 14,87.
  4. Tigar — 15,02.
  5. AstartA — 15,03.

Торможение на мокром асфальте, также с 60 до 0 км/ч:

  1. Hankook — 14,85.
  2. Michelin — 15,16.
  3. Cordiant — 15,29.
  4. AstartA — 16,02.
  5. Tigar — 16,57.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

Результаты тестов

Кого признаем победителем сравнительного теста? Безусловно, Hankook Ventus Prime3. Он блистал везде — и на треке, и на сухом, и на мокром асфальте. Помимо того что эти шины обеспечивают лучшие результаты при торможении, они еще и кардинально меняют характер авто: выше скорости, больше эмоций, управляемость гораздо азартнее. И при прайсе в 840 рублей за комплект это можно признать идеальным сочетанием цены и качества в рамках нашего теста.

Кого поставить на второе место? Если мы говорим только о результатах, то Michelin. Но цена... Рачительные белорусы наверняка пойдут смотреть варианты почти в 3 раза дешевле. То есть будут выбирать скорее между AstartA и Cordiant. Оба примерно сопоставимы и по характеристикам, и по цене, так что в номинации «цена/качество» эти варианты одинаково достойны второго места. Ну а Tigar... Дабы не обижать производителя, прокомментируем так: при таких характеристиках он мог бы стоить дешевле всех остальных.

Воу, «Белшина», ты ли это? Неожиданные результаты сравнительного теста летних SUV-шин

(будет дополнено видеообзором)

Автомобильные шины Cordiant Sport 3 215/60R17 100V
123 отзыва
летние, для легковых автомобилей
107 р.
18 предложений
Автомобильные шины Белшина AstartA SUV BEL-402 215/60R17 96H
3 отзыва
летние, для легковых автомобилей
110 р.
21 предложение
Автомобильные шины Tigar SUV Summer 215/60R17 96V
17 отзывов
летние, для внедорожников
172 р.
17 предложений
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 215/60R17 96V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
221 р.
11 предложений
Автомобильные шины Michelin Primacy 4 215/60R17 96H
13 отзывов
летние, для легковых автомобилей
338 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все летние шины в Каталоге

 
 
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По каким критериям вы выбираете шины? Наверняка в такой последовательности: бренд, цена и… отзывы. Также принято спрашивать «ну как?», слушать рекомендации всех и...
 
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