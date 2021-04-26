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Официально. Вот сколько стоит Xiaomi Redmi Note 10 Pro в Беларуси

26.04.2021 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi Redmi Note 10 Pro вскоре официально начнет продаваться в Беларуси. Один из фирменных магазинов бренда раскрыл стоимость гаджета.


Смартфон будет доступен в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в сером, бронзовом и голубом цветах. Цена — 979 рублей (или 380 долларов). Для сравнения: в России аппарат стоит 28 990 российских рублей (385 долларов). В Китае устройство дешевле примерно на сотню долларов.

Точная дата начала продаж Redmi Note 10 Pro в Беларуси пока не называется. Но, скорее всего, смартфон доберется к нам в мае. У аппарата экран на 6,67 дюйма (120 Гц), процессор Snapdragon 732G, батарейка на 5020 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, технология защиты от брызг IP53, а также основная камера с фотомодулями разрешением в 108 Мп, 8 Мп. 5 Мп и 2 Мп.

 
 
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Девайс вскоре получится купить в фирменных магазинах бренда и у компаний-партнеров.
 
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