Официально. Вот сколько стоит Xiaomi Redmi Note 10 Pro в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Xiaomi Redmi Note 10 Pro вскоре официально начнет продаваться в Беларуси. Один из фирменных магазинов бренда раскрыл стоимость гаджета.





Смартфон будет доступен в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в сером, бронзовом и голубом цветах. Цена — 979 рублей (или 380 долларов). Для сравнения: в России аппарат стоит 28 990 российских рублей (385 долларов). В Китае устройство дешевле примерно на сотню долларов.

Точная дата начала продаж Redmi Note 10 Pro в Беларуси пока не называется. Но, скорее всего, смартфон доберется к нам в мае. У аппарата экран на 6,67 дюйма (120 Гц), процессор Snapdragon 732G, батарейка на 5020 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, технология защиты от брызг IP53, а также основная камера с фотомодулями разрешением в 108 Мп, 8 Мп. 5 Мп и 2 Мп.