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Последняя неделя апреля начинается с мокрого снега и сильного ветра
Источник материала: Навiны
Территория страны продолжает оставаться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый). Погода в регионах:
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Территория страны продолжает оставаться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.
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