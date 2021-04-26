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Соболенко осталась без «Порше»: прима белорусского тенниса проиграла в финале турнира в Штутгарте

26.04.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый номер белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла победно завершить свои выступления на Porsche Tennis Grand Prix, который проходил в Штутгарте. В финале она уступила лидеру мирового женского рейтинга австралийке Эшли Барти.

Соболенко осталась без «Порше»: прима белорусского тенниса проиграла в финале турнира в Штутгарте

Белоруска взяла первый сет — 6:3. Вторую партию она отдала под ноль — 0:6. В решающем сете Эшли постоянно была впереди и завершила его своей викторией — 6:3.

Соболенко осталась без «Порше»: прима белорусского тенниса проиграла в финале турнира в Штутгарте

Барти заработала в «одиночке» в Штутгарте 55,3 тыс. евро призовых и 470 рейтинговых очков; Соболенко — 41,141 тыс. и 305 очков.

 

Фото пресс-центра Porsche Tennis Grand Prix

 
 
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Первый номер белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла победно завершить свои выступления на Porsche Tennis Grand Prix, который проходил в Штутгарте. В финале она...
 
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