Соболенко осталась без «Порше»: прима белорусского тенниса проиграла в финале турнира в Штутгарте

Первый номер белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла победно завершить свои выступления на Porsche Tennis Grand Prix, который проходил в Штутгарте. В финале она уступила лидеру мирового женского рейтинга австралийке Эшли Барти.





Белоруска взяла первый сет — 6:3. Вторую партию она отдала под ноль — 0:6. В решающем сете Эшли постоянно была впереди и завершила его своей викторией — 6:3.





Барти заработала в «одиночке» в Штутгарте 55,3 тыс. евро призовых и 470 рейтинговых очков; Соболенко — 41,141 тыс. и 305 очков.

Фото пресс-центра Porsche Tennis Grand Prix