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Жуткое ДТП на трассе М1: четверо погибших
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на трассе М1 недалеко от границы с Россией.
По предварительной информации следствия, водитель большегруза «МАН» в районе деревни Редьки (Дубровенский район) влетел в стоящую последней в очереди на погранпереходе фуру «Вольво».
Удар оказался такой силы, что водитель и три пассажира (возраст от 24 до 46 лет), находившиеся в «МАНе», погибли на месте аварии.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на трассе М1 недалеко от границы с Россией.
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