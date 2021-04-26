Жуткое ДТП на трассе М1: четверо погибших

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на трассе М1 недалеко от границы с Россией.





По предварительной информации следствия, водитель большегруза «МАН» в районе деревни Редьки (Дубровенский район) влетел в стоящую последней в очереди на погранпереходе фуру «Вольво».

Удар оказался такой силы, что водитель и три пассажира (возраст от 24 до 46 лет), находившиеся в «МАНе», погибли на месте аварии.