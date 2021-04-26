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Жуткое ДТП на трассе М1: четверо погибших

26.04.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на трассе М1 недалеко от границы с Россией.

Жуткое ДТП на трассе М1: четверо погибших

По предварительной информации следствия, водитель большегруза «МАН» в районе деревни Редьки (Дубровенский район) влетел в стоящую последней в очереди на погранпереходе фуру «Вольво».

Удар оказался такой силы, что водитель и три пассажира (возраст от 24 до 46 лет), находившиеся в «МАНе», погибли на месте аварии.

 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на трассе М1 недалеко от границы с Россией.
 
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