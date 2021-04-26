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В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»: кто стал лучшим из лучших
Источник материала: Навiны
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной премии в мире кино — «Оскар».
Вот кому достались заветные статуэтки:
Лучший фильм: «Земля кочевников»;
Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
Лучший актер: Энтони Хопкинс («Отец»);
Лучшая актриса: Френсис Макдорманд («Земля кочевников»);
Лучший актер второго плана: Даниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);
Лучшая актриса второго плана: Юн Еджон («Минари»);
Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»);
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер («Отец»);
Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт («Манк»);
Лучший саундтрек: Fight for You («Иуда и черный мессия»: музыка — H.E.R. и D’Mile, слова — H.E.R. и Тиара Томас);
Лучшая музыка к фильму: Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер («Душа»);
Лучший анимационный фильм: «Душа» (Пит Доктер и Дана Мюррей);
Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог» (Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер);
Лучший документальный короткометражный фильм: «Коллет» (Энтони Джаккино и Элис Доярд);
Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» (Дания; режиссер Томас Винтенберг);
Лучший игровой короткометражный фильм: «Два дальние незнакомцы» (Тревон Фри и Мартин Десмонд Роу);
Лучший монтаж: Миккель Э. Г. Нильсен («Звук металла»);
Лучшая работа художника: «Манк» (Дональд Грэм Берт — постановщик, Джен Паскаль — декоратор);
Лучшие визуальные эффекты: «Довод» (Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер);
Лучший дизайн костюмов: «Ма Рейни: мать блюза» (Энн Рот);
Лучший звук: «Звук металла» (Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад);
Лучший грим и прически: «Ма Рейни: мать блюза» (Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри);
Лучший анимационный короткометражный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас» (Уилл МакКормак и Майкл Говье).
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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной премии в мире кино — «Оскар».
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