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В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»: кто стал лучшим из лучших

26.04.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе  прошла церемония вручения самой престижной премии в мире кино — «Оскар».

В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»: кто стал лучшим из лучших

 

Вот кому достались заветные статуэтки:

Лучший фильм: «Земля кочевников»;

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

Лучший актер: Энтони Хопкинс («Отец»);

Лучшая актриса: Френсис Макдорманд («Земля кочевников»);

Лучший актер второго плана: Даниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);

Лучшая актриса второго плана: Юн Еджон («Минари»);

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»);

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер («Отец»);

Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт («Манк»);

Лучший саундтрек: Fight for You («Иуда и черный мессия»: музыка —  H.E.R. и D’Mile, слова — H.E.R. и Тиара Томас);

Лучшая музыка к фильму: Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер («Душа»);

Лучший анимационный фильм: «Душа» (Пит Доктер и Дана Мюррей);

Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог» (Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер);

Лучший документальный короткометражный фильм: «Коллет» (Энтони Джаккино и Элис Доярд);

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» (Дания; режиссер Томас Винтенберг);

Лучший игровой короткометражный фильм: «Два дальние незнакомцы» (Тревон Фри и Мартин Десмонд Роу);

Лучший монтаж: Миккель Э. Г. Нильсен («Звук металла»);

Лучшая работа художника: «Манк» (Дональд Грэм Берт — постановщик, Джен Паскаль — декоратор);

Лучшие визуальные эффекты: «Довод» (Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер);

Лучший дизайн костюмов: «Ма Рейни: мать блюза» (Энн Рот);

Лучший звук: «Звук металла» (Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад);

Лучший грим и прически: «Ма Рейни: мать блюза» (Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри);

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас» (Уилл МакКормак и Майкл Говье).

 

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе  прошла церемония вручения самой престижной премии в мире кино — «Оскар».
 
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