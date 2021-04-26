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Опрос: Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе

26.04.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причины стресса у белорусов, работающих на дому, и у белорусов, работающих в офисе - разные.

Эксперты GorodRabot.by опросили 1100 соискателей, интересующихся удалённой работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.

Оказалось, пишет Thinktanks.by, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.

Опрос проводился на сайте поисковой системы вакансий GorodRabot.by с 1 по 18 апреля 2021 года.

Где уровень стресса выше ‒ на удалёнке или в офисе:


GorodRabot.by попросил своих пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.

На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удалённой работы, и 26% тех, кто работает в офисе.

Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.

В топ-3 факторов стресса удалёнщики включили:

Нарушение баланса между личной жизнью и работой ‒ 36% опрошенных;
Ненормированный рабочий день ‒ 22% опрошенных;
Недостаток общения с коллегами ‒ 14% опрошенных.
У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали:

Высокие требования к качеству/количеству работы ‒ 44% участников опроса;
Конфликт с начальством ‒ 28% участников опроса;
Ненормированный рабочий день ‒ 8% участников опроса.
 
 
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Причины стресса у белорусов, работающих на дому, и у белорусов, работающих в офисе - разные.
 
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