Опрос: Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе

Эксперты GorodRabot.by опросили 1100 соискателей, интересующихся удалённой работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.





пишет Thinktanks.by, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются. Оказалось,Thinktanks.by, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.





Опрос проводился на сайте поисковой системы вакансий GorodRabot.by с 1 по 18 апреля 2021 года.





Где уровень стресса выше ‒ на удалёнке или в офисе:





GorodRabot.by попросил своих пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.





На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удалённой работы, и 26% тех, кто работает в офисе.





Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.





В топ-3 факторов стресса удалёнщики включили:





Нарушение баланса между личной жизнью и работой ‒ 36% опрошенных;

Ненормированный рабочий день ‒ 22% опрошенных;

Недостаток общения с коллегами ‒ 14% опрошенных.

У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали:





Высокие требования к качеству/количеству работы ‒ 44% участников опроса;

Конфликт с начальством ‒ 28% участников опроса;

Ненормированный рабочий день ‒ 8% участников опроса.