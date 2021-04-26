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На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая последней стояла в очереди на погранпереход – погибли четыре человека
Источник материала: Партизан
Возбуждено уголовное дело.
На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК
На трассе М1 грузовик врезался в фуру, которая стояла последней в очереди на погранпереход,
- Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля. Удалось установить, что грузовой автомобиль MAN ехал по трассе М1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации». В тот момент на трассе выстроилась очередь из фур, которые следовали на погранпереход. Возле деревни Редьк Дубровенского района грузовик столкнулся с фурой Volvo, которая стояла последней в очереди, - рассказали подробности в ведомстве.
В результате случившегося водитель грузовика MAN и три пассажира в возрасте от 24-46 лет погибли.
На трассе М1 грузовик врезался в фуру. Фото: телеграм-канал СК
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса.
Устанавливаются все детали произошедшего.
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