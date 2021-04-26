ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продажи электромобилей в ЕС выросли на 59%

26.04.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Продажи электромобилей в странах Евросоюза в первом квартале выросли на 59,1% и достигли отметки 146,2 тыс. машин. Такую цифру приводит в своем отчете Европейская ассоциация автомобильных производителей.



На данный момент на долю электрокаров приходится около 6% всего автомобильного рынка ЕС. Самый большой интерес к электромобилям демонстрируют жители Германии и Италии, пишет Оfficelife.media. В этих странах спрос на такие машины вырос на 149% и 145,6% соответственно. Кроме того, именно Германия, где в первом квартале продано почти 65 тыс. электромобилей, остается крупнейшим рынком сбыта машин с электрическим двигателем. Электрокары здесь покупают в два раза чаще, чем в соседней Франции, граждане которой приобрели 30,5 тыс. электромобилей. Этот показатель тоже впечатляет, так как превышает на 17,5% прошлогодний.

К слову, покинувшая ЕС Великобритания опережает Францию по покупке авто с электродвигателями. Здесь продажи выросли на 74%, в итоге продано около 32 тыс. электрокаров.

Продажи дизельных моделей автомобилей в ЕС в первом квартале снизились на 20%, а бензиновых — на 17%.

Все больше автопроизводителей заявляют, что переходят на производство электрокаров. К 2025 году Volvo заменит машины с двигателями внутреннего сгорания на гибриды и электромобили, а британская марка Jaguar переведет на электрическую тягу все новые модели. На производство электрокаров в ближайшие лет 10 планирует переключиться и немецкая Audi. А Ford к 2030 году уберет из своей европейской модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи электромобилей в странах Евросоюза в первом квартале выросли на 59,1% и достигли отметки 146,2 тыс. машин. Такую цифру приводит в своем отчете Европейская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Егоров: Декрет о «коллективном президенте» нежизнеспособен, это еще один шаг к краху системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by