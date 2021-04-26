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Продажи электромобилей в ЕС выросли на 59%
Источник материала: Партизан
Продажи электромобилей в странах Евросоюза в первом квартале выросли на 59,1% и достигли отметки 146,2 тыс. машин. Такую цифру приводит в своем отчете Европейская ассоциация автомобильных производителей.
На данный момент на долю электрокаров приходится около 6% всего автомобильного рынка ЕС. Самый большой интерес к электромобилям демонстрируют жители Германии и Италии,
К слову, покинувшая ЕС Великобритания опережает Францию по покупке авто с электродвигателями. Здесь продажи выросли на 74%, в итоге продано около 32 тыс. электрокаров.
Продажи дизельных моделей автомобилей в ЕС в первом квартале снизились на 20%, а бензиновых — на 17%.
Все больше автопроизводителей заявляют, что переходят на производство электрокаров. К 2025 году Volvo заменит машины с двигателями внутреннего сгорания на гибриды и электромобили, а британская марка Jaguar переведет на электрическую тягу все новые модели. На производство электрокаров в ближайшие лет 10 планирует переключиться и немецкая Audi. А Ford к 2030 году уберет из своей европейской модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
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Продажи электромобилей в странах Евросоюза в первом квартале выросли на 59,1% и достигли отметки 146,2 тыс. машин. Такую цифру приводит в своем отчете Европейская...
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