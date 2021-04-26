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Тихановская: «Как и тогда, ложь буквально ощущается в воздухе»

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

26 апреля, в день 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС, народный лидер высказалась о прошлом, настоящем и будущем.

Тихановская: «Как и тогда, ложь буквально ощущается в воздухе»

– В этом году трагедии исполняется 35 лет, – обратилась к белорусам Светлана Тихановская. – И за это время Чернобыль так и не ушел в прошлое. Он все еще остается нашим настоящим и будущим, ведь следы радиации будет влиять на наши жизни еще столетиями.

Политик отметила, что, «к сожалению, Беларусь сейчас переживает второй политический и гуманитарный Чернобыль».

– 35 лет назад государство продемонстрировало, что человеческие жизни для него ничего не значат. И то же самое мы видим сейчас: те, кто называет себя властью, не служат белорусам, а уничтожают белорусов – пытками в тюрьмах, насилием на улицах, уголовными делами за желание перемен.

35 лет назад государство решило врать людям о катастрофе. И сейчас нам снова врут: про масштабы пандемии, про результаты выборов, про то, что в Беларуси нет сотен заключенных по политическим мотивам. И, как и тогда, эта ложь буквально ощущается в воздухе.

Тихановская напомнила, что она и ее супруг – политзаключенный Сергей Тихановский – родом с юга Беларуси, самого зараженного региона страны.

– Мы оба были маленькими детьми, когда случился взрыв на Чернобыле. Несколько дней наши родители ничего не знали и не подозревали, что трагедия из-за радиации станет не просто частью нашей истории, а буквальной частью нас. И сейчас вся боль и все преображения, через которые проходят белорусы как нация, – это тоже часть каждого из нас, – сказала народный лидер.

Светлана Тихановская призвала почтить память жертв Чернобыля, отметив, что сделает это тоже.

– Поставлю свечу – за то, чтобы такая ложь, бесправие и человеческие жертвы в истории Беларуси больше не повторились никогда.

 
 
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26 апреля, в день 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС, народный лидер высказалась о прошлом, настоящем и будущем.
 
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